“Me defendí, podría haber sido mayor”: Sebastián Ramírez se excusa tras ser detenido por agresión a pareja

El exparticipante de Gran Hermano, Sebastián Ramírez, rompió el silencio tras ser detenido por agredir a su pareja, escribiendo un largo comunicado en su cuenta de Instagram, donde señala, principalmente, que él era víctima de violencia. Incluso, hizo un llamado a los hombres a denunciar y no quedarse callados por la vergüenza.

“Hombres reaccionen antes y denuncien traten que no les dé vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley… Yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37, encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado”, escribió.

“Mi familia me decía que terminara con esta relación donde yo era víctima de violencia, pero uno tiene corazón de abuelita y también tiene sentimientos”.

Según explicó, tras quedar en libertad se encuentra junto a sus seres queridos que “saben la persona que soy, estoy rodeado de mujeres en mi familia, jamás les he tocado un pelo y son todo para mí”.

Sebastián Ramírez se defiende de acusaciones

Respecto a la agresión, contó que “me defendí, paré una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento”.

Además, recalcó que es una persona con valores y jamás le paegaría a una mujer, a menos que se encuentre en peligro.

“Si me amenaza con cuchillo y hace una estaca con un palo cortado a la mitad….. lamentablemente debí defenderme y evitar una tragedia”, señaló, dando a entender que fue su pareja quiso agredirlo.

Sus palabras, sin embargo, fueron desmentidas por su polola, quien en su Instagram contó que ya lo había denunciado anteriormente, pero esta vez promete ir hasta las últimas consecuencias.