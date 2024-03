Cony Capelli brindó su apoyo a “Camilísima” tras “funa” por cita con Sebastián Ramírez

La ganadora del reality “Gran Hermano”, Constanza Capelli, abordó la situación de las críticas que recibió Camila Campos, conocida como “Camilísima”, a raíz de los registros en redes sociales en que se la vio junto a Sebastián Ramírez.

Cabe recordar que la propia periodista publicó imágenes del Festival Lollapalooza, al cual asistió en compañía del exparticipante del programa de telerrealidad de Chilevisión.

La bailarina señaló al sobre este tema, en conversación con Página 7, que “me llamó mucho la atención el nivel machista respecto a los dardos que apuntaban directamente sobre ella, funándola, inhabilitándola”.

“Por lo que tengo entendido, y lo que sé de ella, nunca le ha hecho nada a nadie. No ha tenido problemas ni siquiera legales con alguien”, fundamentó.

Desde su consideración, Camilísima no merece que se la “inhabilite” por esa cita. “Una vez más, el enfoque está mal, una vez más es un discurso machista”, argumentó.

Verdadera sororidad

“¿Por qué se le critica por cosas que no ha hecho, que no fue partícipe? Ella decide sobre su propia vida”, enfatizó.

En este sentido, Constanza entregó una definición acerca de la solidaridad entre mujeres. “Creo que la sororidad es apoyar siempre, y si ella nos necesita, vamos a seguir acá”, aseguró.

“Esa es la verdadera sororidad, apoyar incondicionalmente. Es injusto lo que se generó”, insistió.

Cabe señalar que Camila Campos y Sebastián Ramírez mantuvieron un romance, el cual no habría finalziado en los mejores términos, según ella misma ha declarado.

Asimismo, el exjugador de “Gran Hermano” fue recientemente detenido en contexto de una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su pareja.

Días atrás, con posterioridad a Lollapalooza, la propia Camilísima se defendió de los comentarios y agresiones que recibió en su cuenta de Instagram.

“Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa”, inidicó la exparticipante de “Tierra Brava”.

“Quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian. No celebran los éxitos de las personas y se hacen presentes solo cuando hay morbo. Yo no funé a nadie, yo aclaré información falsa. El origen de la “funa” está totalmente desvirtuado. Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando”, añadió la comunicadora.