“No puedo dejar de pensar en ella”: Alonso confesará su dolor a Caco tras separación con Sole en ‘Como la vida misma’

Este lunes, los televidentes de ‘Como la vida misma’ serán testigos de una conmovedora escena en la que Alonso, interpretado por Diego Muñoz, abrirá su corazón a su amigo Caco tras el doloroso quiebre con Sole.

En el próximo capítulo de la exitosa teleserie de Mega, Alonso se enfrentará al desafío de lidiar con las repercusiones de su separación de Sole y por lo mismo buscará consuelo en la amistad que tiene con su compadre Caco, interpretado por el actor Claudio Castellón.

En un emotivo diálogo, Alonso le confesará a Caco el profundo dolor que siente tras abandonar el hogar familiar: “No puedo dejar de pensar en ella... Me traje su ropa y tiene su olor. No quiero esto, quiero estar con ella. Sigo sin poder creer que esto está pasando”.

“Te juro que no lo puedo creer”

El protagonista también reflexionará sobre la rapidez con la que su relación con Sole se desmoronó: “La relación más increíble que he tenido en años, de la noche a la mañana se acaba. Te juro que no lo puedo creer”.

Revelando la profundidad de su sufrimiento, Alonso confiesa que la pérdida de la tuición de su hijo desequilibró su vida: “Me fui a la cresta, pero me la banqué solito. Reaccioné mal, pero yo a la Sole la amo”, admitió según un adelanto que publicó Página 7.

A pesar de haber considerado la terapia como una solución, Alonso lamenta que el destino de su matrimonio parece sellado: “Obvio que lo podríamos haber arreglado, si estábamos yendo a terapia, era cosa de seguir ahí y tener mejor comunicación”.

Sin embargo, el diálogo concluye con una dolorosa aceptación: “Ya es definitivo. Con la Sole no vuelvo. Esto se terminó”. La tristeza de Alonso y su decisión final prometen mantener a los espectadores en vilo en el próximo episodio de ‘Como la vida misma’ que se transmitirá esta noche a través de las pantal