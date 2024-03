“Estamos volviendo a los 90”: Francisco Dañobeitía denuncia graves ataques homofóbicos tras sus dichos en ‘La Cabaña’

El pasado viernes, el actor chileno Francisco Dañobeitía fue uno de los invitados en el programa de televisión “La Cabaña”, transmitido por Mega. En una de las conversaciones, el joven intérprete compartió una peculiar anécdota relacionada con sus exparejas, destacando el vínculo amistoso entre ellas.

“Lo que pasa es que tengo dos hijos con dos mamás distintas y ahora ellas se han hecho muy amigas entre ellas”, reveló el actor durante el programa, refiriéndose a Fernanda Ramírez y Raquel Ortiz, quienes son las madres de sus hijos.

Aunque el ambiente en el programa estuvo marcado por risas y momentos distendidos, Francisco Dañobeitía también abordó un tema más serio al revelar que había sido objeto de comentarios homofóbicos en las redes sociales después de su participación en el programa de conversación de Mega.

A través de sus historias en Instagram, el actor compartió su experiencia con el odio en línea que recibió. “A propósito del capítulo de La Cabaña: Facebook y otras redes llenas de comentarios homofóbicos (algunos hasta sacándome los hijos), por decir que besar a un hombre en una escena no es tan diferente que hacerlo con una mujer”, expresó Dañobeitía.

También criticó a los medios

A parte de denunciar los ataques recibidos, el actor también arremetió contra los medios de comunicación por su cobertura de la situación. “Periodistas alimentando el morbo con titulares descontextualizados y noticias de mierda. Qué lata sus pegas”, expresó, haciendo un gesto con el dedo medio.

De todas maneras, Dañobeitía expresó lo impresionado que estaba con algunos haters que al parecer no han evolucionado nada. “La mayoría de la gente, entrando en cierta edad... yo pensaba que iba por ahí, pero me he sorprendido, porque hay gente de 25, 20, incluso menos, comentando cosas que eran más de los 2000 o de los 90″, enfatizó el actor.

De hecho dijo “parece que todo es cíclico. Estamos volviendo a los 90″. Cabe destacar que Francisco Dañobeitía es conocido actualmente por su papel como Thiago en la exitosa serie “Como la vida misma”, donde su personaje tiene una historia amorosa con Joselo, interpretado por Max Salgado.

