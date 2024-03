“No te soporto”: Pamela Díaz encaró a Jhonatan Mujica tras distanciamiento en “Tierra Brava”

Al parecer la relación entre Jhonatan Mujica y Pamela Díaz sigue pendiendo de un hilo, y es que los participantes de “Tierra Brava” protagonizaron un tenso momento en el más reciente capítulo del reality de Canal 13.

Cabe recordar que ambos concursantes tuvieron una relación amorosa en las primeras de encierro, sin embargo terminó cuando “La Fiera” comenzó a coquetear con Fabio Agostini y el modelo con Shirley Arica

Ahora, la pareja está viviendo en un limbo, y es que luego del ingreso de Pamela el vínculo no ha sido lo mismo y de hecho, cruzan pocas palabras.

En este contexto, es donde a la hora de dormir, ambos conversaron nuevamente y el modelo le preguntó a “La Fiera” por qué se sacó una pulsera que le regaló.

“Porque me caíste pésimo, qué desagradable. Me caes bien igual, pero hay cosas que no te soporto”, confesó Pamela, sin decir más detalles.

Acto seguido, Díaz confesó que tuvo una sensación muy extraña con respecto a Jhonatan cuando regresó a la hacienda, una cierta frialdad.

“Te miré bien y te dije si me extrañaste y me dijiste sí, y ya. Y no te miré más”, le reclamó. “Yo también te vi y me alejé”, le contestó Mujica.

El polémico mensaje del hermano de Jhonatan

Los desacuerdos entre Pamela y Jhonatan se vienen dando hace varios días, y es que hace un par de capítulos que el hermano del modelo le envió un polémico mensaje a “La Fiera”.

“Dale un saludo y gracias de mi parte a Fabio, porque te sacó un gran peso de encima. No tengo nada contra esta chica, pero, hermano, estás en otras ligas”, indicó Christian Mujica en una actividad junto a Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Este hecho molestó a la rostro de la farándula, quien no aguantó esta situación y encaró al modelo: “Me da lo mismo lo que tu hermano opine, pero me sentí muy pasada a llevar. Me podrías haber dicho algo, porque no fui tan c… contigo”, le dijo con sinceridad “La Fiera”. Mientras tanto, Jhonatan Mujica le sacó en cara su coqueteo con Agostini.