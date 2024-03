“Yo ya no compito con nadie”: Antonio Vodanovic revela cómo ve su futuro en la televisión

El carismático animador y actual jurado de Got Talent Chile en CHV, Antonio Vodanovic, compartió sus reflexiones sobre su nueva etapa laboral y sus planes para el futuro en la pantalla chica, a sus 75 años.

En relación a su experiencia como jurado en programas de talentos, Vodanovic comentó que, después de tantos años en la industria, las sorpresas son menores, pero sigue buscando la originalidad y creatividad en los participantes. “Si me llega a sorprender un artista, quiere decir que es algo nuevo, diferente, original, creativo, y por lo tanto soy quizás un filtro más exigente que el resto”, afirmó.

El reconocido comunicador también admitió que su experiencia lo lleva a tener un papel más crítico en la selección de talentos, reconociendo que su juicio suele ser más determinante. “Claramente la chicharra suena más de mi lado que del resto”, aseguró en una entrevista que le realizó el medio LimaLimón.cl, enfatizando en su mentalidad de productor ejecutivo y su enfoque en la proyección de los artistas.

“Privilegiando mi tiempo”

Cuando se le preguntó si consideraría trabajar detrás de cámaras como productor ejecutivo, Vodanovic reveló que, aunque ya no cuenta con la misma energía que tenía hace décadas, prefiere disfrutar de su tiempo en la playa, donde reside en Marbella. “Yo ya no compito con nadie, ni siquiera en el mundo de la animación”, afirmó, reconociendo que no tendría la misma capacidad de concentración y esfuerzo para enfrentar un contrato a largo plazo.

Finalmente, Vodanovic compartió su enfoque sobre su futuro en la televisión, priorizando su bienestar y paz interior. “Yo no puedo hacer un contrato con ningún canal porque no sé qué va a pasar mañana con mi vida. Yo hoy día estoy privilegiando mi tiempo, mi paz, mi felicidad y mi conciencia”, concluyó el veterano animador, dejando claro que su prioridad es su bienestar personal por encima de cualquier contrato televisivo.