Guarén al desnudo: exparticipante de Tierra Brava se lució con osada fotografía en Instagram

Valentina Torres, más conocida como “La Guarén”, sorprendió con un artístico desnudo en sus redes sociales. La joven, actual polola de Nicolás Solabarrieta se la jugó y publicó una fotografía como dios la trajo al mundo e hizo explotar las redes.

“La misma y de nuevo sin miedos”, partió señalando la “Guari” en la publicación, agregando que: “Dicen por ahí que al final ganan los que se atreven”. Y es que la exparticipante de Tierra Brava definitivamente se atrevió, y su desnudo no dejó a nadie indiferente.

A los pocos minutos de compartir la fotografía se llenó de elogios y piropos, tanto de sus seguidores, como de otros rostros de la TV y redes sociales, quienes alabaron el “cuerpazo” de la polola de Nicolás Solabarrieta, y también su actitud.

“Estupenda”, le escribió su excompañera de encierro Daniela Aránguiz. Las exjugadoras de Gran Hermano Cony Capelli y Alessia Traverso se sumaron a la lluvia de piropos y le comentaron: “Hermosa” y “Que lindaa”.

A estos comentarios también se sumaron algunos mensajes de sus seguidores quienes le expresaron: “Te pasaste”, “hermosa la guarencita” y “una diosa del olimpo”.

La exparticipante de Tierra Brava continúa dando que hablar tras su paso por el reality de C13, incluso ha sido parte de diversos programas de farándula y podcast. Recientemente fue parte del react de Tierra Brava donde incluso reveló quién fue la participante con la que peor se llevó en el encierro.

Lejos de lo que podría pensarse, Guarén no nombró a Chama y su respuesta sorprendió. “Creo que la Azzartt y ya se me había olvidado que había estado en el reality, ¿Te acuerdas con ella?”, dijo entre bromas.

“Es la única con la que realmente me terminé llevando mal, fue la única persona con quien no me despedí cuando se fue. Yo me paré a despedirme de todos, y la Azzartt ni siquiera me dieron ganas de pararme. A mí de verdad me cuesta llevarme mal con la gente, pero ella me tocó los cojones. No hubo un buen trato de su parte conmigo, cuando yo no le había hecho nada”, sentenció en el programa.