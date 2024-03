Alex Ortiz confiesa si eran verdaderos los chistes sobre su madre que contó en su show en Viña

El comediante Alex Ortiz dio a conocer la verdad que hubo en los chistes inspirados en su madre que contó en su rutina en el Festival de Viña 2024 y, asimismo, sobre la actitud de su progenitora cuando escuchó esas historias supuestamente basadas en la relación con su hijo.

El intérprete de “Flaite Chileno” reveló la “firme” en relación con si su mamá fue realmente protagonista de esas historias que hicieron reír en el escenario de la Quinta Vergara, en conversación con Página 7.

“Gracias a ella tengo rutinas y estoy sacando chistes. Son cosas cotidianas que la gente dice: ‘¡Oye, mi mamá es igual!’”, señaló Alex, confirmando la veracidad de las suposiciones del público.

“No exageré nada”

Para ser aún más claro, Ortiz indicó que “muchos me preguntaban después: ‘Oye, ¿es verdad lo del Uber?’. Y efectivamente lo es”.

“Con mi abuelita siempre están en el (hospital) San Borja, en el kiosco blanco que está afuera porque van todos los martes a hacerse exámenes. Por eso, todas las semanas me llama y me dice: ‘Pídeme un uber’. Es así, bien real. No exageré nada”, aseguró el humorista.

“Ella estaba contenta”, añadió acerca de los sentimientos de su progenitora al escuchar el show de su hijo en el tradicional certamen viñamarino.

No obstante, Alex Ortiz anticipó que su nueva rutina no tendrá como inspiración anécdotas de su familia. “Será una renovación del libreto”, aclaró.

En efecto, Bettina, madre del comediante, estuvo de inivitada al programa “Arriba Viña” con posterioridad de la rutina de su hijo y confirmó la versión de “El Flaite Chileno”.

“La mayoría es verdad, jajajá. Hace mucho tiempo no veía la rutina, pero mi hija me decía que el Ale tenía una rutina muy buena, pero nunca pensé que era tanto. Él me analiza completa”, señaló la mujer al ser consultada al respecto en el espacio televisivo.

Asimismo, Bettina expresó que “todo lo que él habló me hacía recordar cuando éramos jóvenes con mi marido, que nos costó mucho criar, pero esas cosas de los cuadernos, de las gomas, eso fue una realidad”.