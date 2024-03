Cany Capelli sobre su participación en “Got Talent Chile”: “Lo recibí con mucha humildad”

Chilevisión dio a conocer, el pasado miércoles, que el React de “Got Talent Chile” será conducido por Constanza Capelli y Claudio Michaux, en un rol que consistirá comentar lo que suceda sobre el escenario del estelar de talentos.

La dupla de conductores emitirá el espacio por YouTube y Twitch de forma paralela a la transmisión del programa en la señal de Paramount.

Acreca de cómo llegó al formato y apuesta de la casa televisiva, Cony entregó pormenores en conversación con Página 7.

“Fue muy sorpresivo. Mucho se especulaba de que me tenían congelada, pero la verdad es que se dio todo muy rápido”, inició sus palabras al respecto.

“Me avisaron con poco tiempo, pero las cosas son así en el canal para que no haya filtraciones, me imagino, pero dije que sí desde el primer minuto”, añadió.

“Me gusta partir de a poquito”

La ganadora de “Gran Hermano” aseguró, además, que valora la instancia como una ventajosa oportunidad para iniciar una carrera en las comunicaciones.

“Partir bien desde abajito, en el área digital, y con Claudio Michaux, un tremendo compañero que voy a tener”, destacó.

“Lo recibí con mucha humildad porque me gusta partir de a poquito. Siento que es una muy buena oportunidad para mi regreso a la pantalla después del reality”, enfatizó.

En este sentido, la bailarina adviritó que se ha preparado para enfrentar el desafío. “Empecé a prepararme emocionalmente porque como todo fue tan encima, poco tiempo tenía”, comentó.

“Tengo presupuestado, ahora que me fui a vivir sola, poder tomar cursos de dicción, locución, cosas que me van a servir para este desafío”, adelantó la exchica reality.

Cabe señalar que el programa de talentos será conducido por Julián Elfenbein y tendrá como jurado a tres figuras de renombre: la actriz chilena de fama internacional Leonor Varela, el emblemático animador del Festival de Viña Antonio Vodanovic y el destacado actor chileno Francisco Reyes.