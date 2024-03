“El momento indicado para hacerlo”: Juan Pablo Flores reconoce que su regreso al humor fue algo que se fue dando

“Me vine al sur y me desconecté completamente de todo, nunca más hice shows durante muchos años”, cuenta el actor y comediante Juan Pablo Flores, quien tras su sorpresiva reaparición en el escenario del Festival de Viña del Mar, en el show de Sergio Freire, aseguró que ese era “el momento indicado” para su retorno a las rutinas de stand up.

“Estuve como cinco años sin celular, no tenía cable, no veía ni veo tele (...) estaba completamente desconectado”, complementa Juan Pablo, quien en hoyxhoy.cl revela que este jueves se presentará en el capitalino Club Chocolate.

De regreso al mundo del stand up

Su vuelta a las rutinas de humor nace de “las señales” que cuenta, encontró en el último tiempo, cuando realmente hizo caso de los llamados que sus otrora colegas en “El club de la comedia” le hicieron para regresar a la comedia.

“Me dediqué a otra cosa que me gusta mucho, que es el tema de la arquitectura. No soy arquitecto, pero igual tengo mi programa para diseñar casas, así que me dediqué a eso: comprar terrenos, diseñar casas, hacerlas y después venderlas. La verdad he estado muy contento haciendo esto. De hecho, no voy a parar de hacerlo, pero voy a retomar también el tema de la actuación”, explicó en el medio nacional.

Su retiro de poco más de cinco años de los escenarios, si bien lo califica de muy bueno para él, nunca lo alejó de su pasión artística. “Tuve un periodo de hibernación, de descanso, pero yo siempre supe que en algún momento iba a volver (al humor). Las cosas se van dando nomás y uno tiene que ir atento a las señales”, cuenta.

“Este era el momento indicado para hacerlo y así se han dado las cosas, con tranquilidad y con paciencia”, puntualiza.

El regreso de Juan Pablo Flores

Respecto de su próximo show, con el que dará el puntapié a sus espectáculos masivos, Flores asegura que “la vamos a pasar muy bien”.

“Estaré acompañado de un músico en vivo, que me ayudará con la melodía, porque yo improviso mucho y teatralizo mucho las cosas que digo, entonces así se va elevando la onda musical y va generando los momentos. Hay también mucha interacción con la gente, personajes que aparecen de repente, se canta, se baila (...) creo que la vamos a pasar increíble, momento garantizado humor”, asegura Juan Pablo, quien luego de realizar algunos “shows el año pasado”, retomó el contacto profesional con sus amigos comediantes, que derivó en su inesperada presentación en el espectáculo de Freire en la Quinta Vergara junto a Rodrigo Salinas.

“Empecé a hacer shows el año pasado y ahí me obligaron a tener un celular. Ahí se dieron instancias donde nos hemos encontrado con Sergio y con Rodrigo. Sergio tenía la idea muy clara, él sabía que podía funcionar y lo tenía todo muy bien calculado. Así que cuando nos invitó a nosotros, inmediatamente le dijimos que sí, sin saber obviamente que la respuesta iba a ser tan generosa por parte de la gente”, reconoció.

“Con Rodrigo solo nos enfocábamos en no meter la pata, en no cagarla básicamente. Pero Sergio lo tenía muy bien calculado, sabía lo que iba a pasar, así que nos tenía muy tranquilos y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible”, sinceró.

“Cuando nosotros empezamos esto hace muchos, muchos años, antes del ‘Club de la Comedia’, inclusive en la ‘Asociación de Comediantes Anónimos’, todo era muy diferente. Siento que muchos jóvenes se han animado a hacerlo y todos los escenarios se han abierto a este tipo de humor (...) creo que le hace mucha falta a la gente reír, espero que no pare”, finalizó.