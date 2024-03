“Ellos son súper apegados”: Gala Caldirola se sinceró sobre la cercana relación de Mauricio Isla con su hija Luz

La influencer farandulera proveniente de España, Gala Caldirola, ha hecho público en numerosas ocasiones la buena relación que tiene con el padre de su hija, Mauricio Isla. El futbolista con quien mantuvo una relación por casi 6 años, y tuvo a su primera bebé, Luz Elif, en 2018.

En una conversación con Angélica Castro para el programa de Radio Agricultura, “Tendencias”, ella se sinceró sobre su vuelta a Chile tras anunciar mediáticamente su regreso a sus tierras que la vieron nacer. A los meses de su ida al Viejo Continente, ella pisó nuevamente territorio chileno.

“Reconozco que estaba en un momento complicado emocionalmente y personalmente, entonces me fui con toda la intención de irme por un tiempo largo para poder sanar. Yo estaba muy inestable emocionalmente, estaba pasando por una época de mucha ansiedad, que nunca me había pasado. En ese momento de crisis existencial, dije que tenía que irme y desconectarme de los medios, pero no pensé que me iba a sanar tan rápido”, agregó.

Sobre si es que se sintió muy expuesta, considerando la mediática relación que tuvo con Mauricio Pinilla que tuvo a la prensa rumoreando por meses hasta su confirmación en una portada de diario, sin embargo, la relación terminó a las semanas. “Me pasaron muchas cosas que me quedaron un poco grandes, me sentí un poco sola, un poco perdida”, confesó.

La linda relación entre Isla y su hija

De igual forma, influyó su relación con el padre de su hija y sus deseos de que ellos se mantengan juntos, ella quería saber si es que podía compatibilizar estar en Europa y Mauricio Isla en Latinoamérica. “Todos saben que yo tengo una buena relación con el padre de mi hija. Mi hija está en Argentina y el papá de mi hija está ahí”, comentó.

“Ellos son súper apegados, y yo soy de las mamás que dan la vuelta al mundo para que puedan tener tiempo juntos, para mí eso es súper importante”, puntualizó. “Es importante que mi hija tenga tiempo con su papá (...) Es mucho más viable que mi hija pueda ver a su padre si es que está aquí”, añadió.