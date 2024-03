“Hasta yo me impacté”: Actor habló sobre la sorpresiva muerte de su personaje en “Secretos de familia”

La teleserie de Canal 13, “Secretos de familia”, está enfrentando una nueva muerte a tan solo ocho capítulos desde su gran estreno. El primer deceso fue el que le dio puntapié a la trama de la teleserie, Sara Valdés (Florencia Berner), quien fue encontrada colgada en un bosque tras un aparente suicidio, pero prontamente se dilucidó que se trataba de un homicidio.

En el capítulo de anoche y luego de haber sufrido un duro ataque a manos de un personaje desconocido, el detective Daniel Salvatierra finalmente murió. La partida del papel de Claudio Castellón causó gran impacto y dolor, en especial en su compañera de labores Sofía Valenzuela (Giannina Fruttero).

El actor detrás del detective se confesó torno al fallecimiento de su rol en “Secretos de familia, justicia para Sara” que “hasta yo me impacté con la rápida muerte de mi personaje… no me lo esperaba. Sin embargo, es parte de lo que presenta una telenovela de este género, un thriller de tomo y lomo en donde a cualquier personaje le puede pasar algo y puede morir”.

El actor manifestó también que “uno siempre se encariña con los personajes que hace, por lo que dejarlo ir, y más encima de esta manera, no es algo menor. A uno lo marca”.

La figura de telenovelas como “Veinteañero a los 40″, “Gemelas” y “La ley de Baltazar” sintetióa sobre su adiós a la nueva nocturna de Canal 13 que “espero haber estado a la altura de lo que el guión requería y la invitación a la gente es a que vean este proyecto que está lleno de grandes sorpresas y giros en su trama”.

Claudio Castellón Gentileza: Canal 13

“Nos sorprendió a todos”

Por su parte, la actriz Giannina Fruttero reaccionó sobre el fallecimiento de su compañero en la ficción. “Cuando nos dijeron que en esta teleserie pasaban muchas cosas y totalmente inesperadas, claramente una de ellas fue la muerte del personaje de Claudio, lo cual nos sorprendió a todos”, comentó Giannina Fruttero,

El productor ejecutivo de “Secretos de familia, justicia para Sara”, Matías Ovalle, destacó que “era un personaje importante, que había tomado un gran protagonismo con la investigación del caso de Sara y de ahí que su muerte golpee tan fuerte en la trama”.

El ejecutivo agregó a lo anterior que “esto habla de los giros inesperados y rápidos que va teniendo la teleserie, los cuales no pararán, para que así el público siga capítulo a capítulo este gran thriller”.