Javiera Díaz de Valdés y los motivos de posar para una marca de lencería: “Me he metido en temas que como actriz desconocía”

Javiera Díaz de Valdés, la actriz que en televisión ha dado vida a variados personajes en producciones dramáticas como “Verdades ocultas”, “Preciosas” o “Gatas y tuercas”, sorprendió a inicios de esta semana al publicar en sus redes sociales parte de una sesión de fotos que realizó para una marca de lencería.

Nada muy distinto de lo que otras famosas colegas actrices han realizado alrededor del planeta, pero que a sus 42 años ella asume con la confianza de quien, reconoce, ha aprendido a aceptar su cuerpo. “Ahora me siento bien con mi cuerpo. He hecho harto ejercicio, estoy bien y tranquila”, cuenta en lun.com.

“Hace años me propusieron hacer fotos para este emprendimiento (de la lencería Toru y Naoko) y yo justo tenía mucho trabajo. Pero ahora Camila (Leguizamón, fotógrafa y creadora de la marca) se va, trabajará a distancia así que le dije hagámoslo en mi casa y ella misma tomó las fotos”, revela la actriz, quien reconoce que “desde que soy chica siempre he trabajado con marcas nacionales”.

La confianza de Javiera Díaz de Valdés

“Si me tocaba ir a un festival, me vestía con un diseñador chileno. Me gusta el talento local, la originalidad y que exista una industria en todos los sentidos”, explica Javiera, muy conforme del resultado obtenido en la sesión promocional de dicha ropa interior.

“Claro que sí hay que tener confianza para posar en lencería. Ahora me siento bien con mi cuerpo. He hecho harto ejercicio, estoy bien y tranquila. Camila también apuesta por distintos tipos de cuerpos. Yo soy una mujer de 42 años y es bueno que no todas las modelos tengan 15. Hay distintos cuerpos, distintas edades y eso es lo interesante”, agrega Díaz de Valdés, quien para sobrellevar su ausencia en producciones actorales se embarcó hace un tiempo con un emprendimiento de belleza: la marca de skincare Libra.

“Siempre he sido mucho más atormentada, acomplejada, llena de dudas y demonios. Y con la creación de una marca, tener un equipo de trabajo, ser dueña de mi negocio y no estar esperando que me llamen, si es que sirvo o no sirvo (...) tomar las riendas en ese sentido y ser independiente me ha hecho ser más segura de mí misma”, reflexiona en el matutino.

“Me he metido en temas que como actriz desconocía. Me ha hecho muy bien en términos de autoestima lograr la independencia y, aunque no es fácil, te da mucha fuerza y hay que auto disciplinarse. Hay un despertar ejecutivo y creativo que me ha hecho súper bien”, prosigue Javiera, quien incluso reconoce estar alejada de los comentarios negativos de redes sociales.

Alejada de las críticas de redes sociales

Esto, luego de ser denostada por su figura en otra publicación de su cuenta Instagram, donde realizó una sesión de fotos conmemorando los cuatro años de su marca.

“La mayoría de los comentarios que recibo son positivos y cuando son negativos generalmente vienen de personas extremadamente anónimas y creo que se dedican un poco a eso. Yo suelo bloquear la mala onda, el comentario innecesario. No me puedo hacer cargo de la sicología o estado de ánimo de las personas. Llevo demasiados años en esto y ya no pasa nada”, sincera.

“Siempre he sido bien directora de arte. Me fascina el tema de la fotografía, la belleza, los equipos creativos y tengo una línea editorial propia que siempre voy a defender. Desde muy niña que veía mucha moda, cine, entonces por supuesto que no me voy a reprimir por comentarios lateros”, finaliza.