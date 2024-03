“No sabía cómo salir de ahí”: Renata Bravo contó entre risas una incómoda anécdota sobre un baile musicalizado por “La Bilirrubina”

La comediante Renata Bravo estuvo de invitada en un capítulo del programa radial, “El juego de la verdad” de la Radio Metro, el cual es animado por Pamela Le Roy y Pato Bauerle. En este espacio, la actriz relató una incómoda anécdota que vivió durante una cita que involucra un baile y movimientos inapropiados.

Ella comenzó contando que el hombre con quien estaba en un cita, comenzó a colocar música en un CD y el artista escogido fue el dominicano Juan Luis Guerra. Bravo contó que el señor la agarra y comienza a bailar con ella, sin embargo, esta no fue una danza delicada ya que el caballero comenzó a hacer movimientos pélvicos fuertes en contra de ella.

“Me punteaba, pero yo no llevaba cómo para la cuestión”, señaló entre risas la comediante, quien destacó la coordinación del hombre. “Yo no sabía cómo salir de ahí porque no me soltaba, me tenía bien atrincada (atrapada)”, agregó Renata.

“Al día siguiente...”

Ella le consultó a la compañera de panel cómo uno podía salir de esa situación, si es que se hace la desmayada o que va a vomitar, y en la misma línea, antes que respondiera a su pregunta, Renata aseguró: “Yo no tengo carácter para eso, para otras cosas sí”.

El animador le preguntó cuánto duró esta situación, y tirando la talla, Bravo dijo que “toda ‘La Bilirrubina’, cada acorde, cada corchea era ‘Pa’ (un punteo)”. El DJ colocó la canción en cuestión, y Renata se paró para ilustrar el baile que tuvo con el señor que se aprovechó de la situación. Sin embargo, ella relataba la historia con su sentido del humor característico.

“Al día siguiente desperté con un moretón en la pierna”, señaló la comediante mientras se reía fuertemente junto al resto del panel de la radio. “Era como el pololeo antiguo”, cerró bromeando.