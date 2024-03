“No soy un personaje”: Jorge Aldoney sincera sus deseos de cara a un posible ingreso a “Gran Hermano 2″

Jorge Aldoney sinceró sus aspiraciones de cara a un eventual regreso a los encierros en programas de reality, al revelar si volvería a participar de ellos en la segunda edición de “Gran Hermano”.

La actual pareja de Skarleth Labra, quien hace pocos días aseguró que “no me cierro a nada” respecto de una nueva participación en un reality, fue categórico al señalar en entrevista con Red Carpet que “no soy un tipo polémico”.

Las opciones de Jorge Aldoney

“No soy un personaje ideal de reality show”, adelantó, al paso que dio sus razones para decirle no a un nuevo encierro.

“Ni cagan***. Una vez, por el tema del formato. Yo no soy un tipo polémico, no me gusta andar discutiendo. No soy un personaje ideal de reality show, sí de reality de realidad, real. Como lo fue ‘Gran Hermano’, porque acá dentro de la casa éramos tal cual como nos veíamos. No había nada pauteado”, aseguró.

Respecto de los nuevos candidatos al casting de “Gran Hermano 2″, Jorge fue enfático en aconsejarle a los futuros participantes que fueran honestos en los videos que manden a la producción del programa.

“No mientan en los casting, tienen que ser ustedes mismos. Destacar las cosas bacanes de su personalidad, pero no inventen cosas. No inventen cosas que no van a hacer adentro, porque al final la gente les agarra mala por eso”, aconsejó.

Por último, y al ser consultado por los deseos de Skarleth de probar a futuro en otro reality, aunque no en el corto plazo, Aldoney aclaró que la apoyaría “en todo sentido”.

“Skarleth puede hacer lo que quiera, ella tiene una carrera y yo no tengo porqué intervenir en eso”, dijo.

“Si ella quiere hacer eso, yo la voy a apoyar en todo sentido. Pero la verdad, no es mi rubro”, finalizó.