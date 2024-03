“Para la gente que me tratan de soberbia, de loca y mala onda”: Belén Mora mandó potente mensaje a los que critican su participación en “Top Chef”

Durante el más reciente de “Top Chef Vip”, Belén Mora se convirtió en la primera participante en asegurar un pie en la final del programa de cocina, esto luego de encantar a Fernanda Fuentes, Sergi Arola y a Benjamín Nast con su preparación hecha en base a mariscos.

Sin embargo, no todos los televidentes quedaron contentos de que la comediante llegara a estas instancias del espacio de cocina.

En este contexto, es donde Belenaza le mandó un recado a las personas que la apoyan, y de pasada, un recado a las personas que han criticado su paso por el programa de cocina.

“Paso por acá para agradecer el apoyo en este proyecto nuevo, Top Chef VIP. Sumado a actuar, cocinar es de mis grandes pasiones. En ambas comunico lo que siento. Y en cada proyecto en que decido participar, pongo todo de mí para ser la mejor”, afirmó la comediante mediante una historia en su cuenta de Instagram.

“Así lo hice mientras estuve en Morandé con Compañía, en Bailando por un Sueño, después en Políticamente Incorrecto y en cada escenario que he tenido el placer y suerte de pisar”, añadió.

En esa línea, enfatizó en que “me enseñaron de chica a darlo todo siempre, a no ser mediocre, a ser auténtica, aunque me cueste que me odien. Y este año habrá nuevos proyectos donde una vez más lo voy a dar todo. No sé otra forma”.

“Se viene podcast con Toto Acuña, harto standup, canal de cocina, proyectos varios. Ojalá sigan apoyando”, adelantó Belén sobre sus nuevos proyectos.

Un mensaje para los haters

Finalmente, Mora no solamente se dirigió a la gente que la apoya, sino que también a los conocidos haters.

“Para la gente que le molesta lo que escribo, las fotos que subo, que me tratan de soberbia porque soy una mujer fuerte y segura, que me tratan de loca y mala onda, que me recomiendan ‘mejor no opinar de ciertas cosas’: soporten”, sentenció.

Historia de Belén Mora | Instagram