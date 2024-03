Willy Sabor reveló el verdadero motivo por el que dejó la radio: “Me cansé de ese jefe a la antigua y sus malos tratos”

Hace solamente un par de horas que Willy Sabor dio la triste noticia que decidió dejar la radio tras 27 años trabajando en este medio de comunicación. Ahora, el locutor reveló los verdaderos motivos que lo llevaron a tomar esta inesperada decisión.

En un diálogo con LUN, el comediante confesó que la partida de su padre fue uno de los principales motivos que lo llevaron a abandonar las estaciones y también una difícil situación que protagonizó con uno de sus superiores, la cual también sumó para renunciar.

“Un día que tenía que llevar a mi papá de urgencia a que lo estabilizaran por unos micro ACV, le mandé un mensaje a mi jefe diciéndole que necesitaba hablar con él, quedó de devolverme la llamada y nunca lo hizo”, contó el locutor al medio.

“Me aburrí de tener jefe. Con él último que tuve ya no quería más guerra. A lo largo de mi trayectoria tuve muchos jefes indolentes a los que no les importaba en lo más mínimo cómo estaban sus trabajadores”, sostuvo.

En esa línea, comentó que “me cansé de ese jefe a la antigua y sus malos tratos: que nadie me moleste o me cuestione lo que dije”.

“Tuve toda mi vida jefe y hoy no tengo ninguno, ¿qué maravilloso, no? Hoy soy mi propio jefe y lo que recomiendo es que cuiden a sus equipos de trabajo”, sostuvo.

En relación a esto, Willy cree que es “el tipo que tuvo los peores jefes. No los dueños, sino los jefes radiales”. Aunque enfatizó en que no son todos así, puesto que igualmente se mostró agradecido de Marcelo Zúñiga y de Carlos Heller.

“Si hago un catastro del trato tanto económico como hacia mi persona, al final esta es la mejor decisión”, afirmó.

El nuevo camino

Su retiro no significa que no tenga cartas bajo la manga, y es que Willy comentó que tiene tres proyectos en carpeta, entre ellos “Es la hora de tu podcast” y otro programa de este formato pero musical, el cual contará con bandas desconocidas para que muestren sus canciones.

Además, el comunicador también estrenará un programa por Youtube a mediados de abril llamado “Diana con Sabor”, el cual tendrá audiencia en vivo desde La Diana.

“Quiero llegar a los jóvenes. Ellos no escuchan radio ni ven televisión, están en las plataformas y en el celular (...) Ahora voy a hacer Twitch y lo más probable es que además tenga una radio digital. No voy a desaparecer”, comentó sobre su futuro.

“Tengo 56 años y de repente voy caminando y niños de cinco o seis corren a saludarme. No sé si piensan que soy un dibujo animado o qué jajaja”, contó en la conversación.

“Mi mayor patrimonio es la gente que me sigue”, sentenció Willy Sabor.