Belén Mora celebró a su hijo tras ganar “Top Chef Vip” y conmemorarse el Día Mundial del Síndrome de Down

La noche del miércoles, el jurado de “Top Chef Vip” deliberó entre las propuestas de platos de los finalistas y decidió que Belén Mora es la gran ganadora del programa.

La celebración de la victoria en este formato por parte de la actriz y comediante coincide este jueves 21 de marzo con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, fecha muy significativa para ella pues su hijo menor nació precisamente con el cromosoma 21.

“Celebro a mi hijo en este día y espero que, cada año que pase, las personas que nacen con la condición tengan un espacio más establecido en la sociedad”, señaló la Belenaza en diálogo con Página 7.

“Me pasó vivirlo ahora porque llamé a muchos jardines para meter al Ponchito al jardín, y no hay cupos para niños con Síndrome de Down, porque son acotados y hay listas de espera que son eternas”, constató con tristeza.

“Hay mucha desinformación, mucha ignorancia”

“No lo pude meter al jardín y eso es un vivo ejemplo de que la inclusión todavía no está”, denunció.

En este sentido, la actriz indicó que no debería haber cupos especiales para este fin. “Debiesen todos los jardines infantiles tener educadoras diferenciales y terapeutas ocupacionales como base. Pero, si puedo ser un agente de cambio, en eso estamos”, abogó.

“Lo que hay que hacer con esto, tal como lo hicimos con el Toto cuando nos recibimos la noticia, es informarse. Hay mucha desinformación, mucha ignorancia”, advirtió Mora.

Belén Mora junto a su marido, Toto Acuña, y el hijo menor, Rafael

En efecto, Belén sinceró que, en ocasiones, cuando pasea a Rafael en el coche, hay gente que le dice “oye, no se le nota”, como si fuera un halago. “Es como si a mí me molestara que se le note”, enfatizó.

“¿Y qué grado tiene de Síndrome de Down? No tiene grados. Es una condición genética, no una enfermedad”, dejó en claro la exintegrante de “Morandé con Compañía”.

Justamente en este tipo de casos radica la importancia de conversar estos temas. “La gente me dice ¿por qué lo escondes?, ¿por qué te da vergüenza tu hijo? No estoy escondiéndolo, lo estoy protegiendo”, explicó.

“Yo estoy siempre en contacto con fundaciones, desde antes de que naciera, y han sido agentes de cambio... No solo reciben a niños y les hacen acompañamiento fonoaudiológico y kinesiológico, sino que también informan”, comunicó Belenaza.

Por último, Belén Mora realizó un llamado a la comunidad en general. “Yo invito a la gente a meterse a los perfiles, lean, googleen qué es el Síndrome de Down y no se asusten, porque no es terrible. Es una condición”, aseguró.