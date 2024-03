“Está en la palestra por salir con...”: Pamela Díaz y Laurita Prieto se muestran juntas como “la nueva y la ex” de Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz parece tener un magister en cómo despertar el interés de los medios y sus fanáticos, porque esta tarde de a poco empezó a revelar quién sería una de sus nuevas entrevistadas en el programa que anima en YouTube, Sin Editar. Nada más y nada menos que la supuesta nueva polola de su ex pareja Jean Philippe Cretton, la conocida influencer Laurita Prieto.

Primero, fue la propia Díaz, quien a través de sus historias de Instagram empezó a jugar al misterio, contando que durante esta jornada de miércoles 20 de marzo, estuvo todo el día trabajando en la grabación de tres capítulos de su popular programa de YouTube.

¿Pero quiénes serían los invitados?, ella misma dio algunas pistas y aseguró que los dos primeros personajes eran bien conocidos como cantantes, aunque no dio sus nombres. Luego comentó que su tercera entrevistada sería una conocida influencer y lanzó sin tapujos la pista principal: “Está en la palestra por salir con ... ¡epa!, no voy a decir”, dijo riendo al finalizar su video.

Aunque la participante del reality Tierra Brava no mencionó el nombre de su nueva entrevistada, lo cierto es que sus fanáticos no demoraron mucho en adivinar que la mujer a quien se refería era la mismísima nueva conquista de su ex, a pesar de que ambos no han confirmado ni tampoco negado esa relación.

“Con Jean Philippe nos conocemos hace muchos años y tenemos una relación súper cercana. Nada más que eso, desde ‘Calle 7′. Estamos los dos solteros, no le debemos cuentas a nadie, somos amigos, así que está todo bien”, dijo hace poco Laurita cuando les preguntaron por si estaba mirando con otros ojos a su amigo Jean Philippe.

Laura reveló el misterio

No pasó mucho para que la mismísima Laurita revelara que ella era la gran invitada de la que hablaba Pamela Díaz. Por eso subió un par de fotos a su cuenta de Instagram donde aparecen juntas.

En una de las imágenes se ve cómo La Fiera la está entrevistando y en la otra salen las dos muy juntas posando para la cámara, comprobando que al menos acá no hay ninguna mala onda en caso de que Cretton sea el nuevo pololo de Laurita.

