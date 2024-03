Gremio de trabajadores de las Artes y Culturas responden al trato de “llorones” de Jaime Vadell: “Las condiciones son precarias”

Las críticas que el actor Jaime Vadell realizó hace algunos días a su gremio, acusando que “siempre están pidiendo que los mantenga el Estado”, y que “hallo que ellos son muy llorones”, encontraron respuesta entre sus colegas, quienes afirmaron que muchos de sus artistas se desempeñan en “condiciones precarias” y con trabajos “en negro”.

En su momento, Vadell cuestionó los frecuentes lamentos que varios de sus colegas han realizado en sus plataformas digitales y otros medios de comunicación, en los que cuestionan el desempeño del actual Gobierno de Gabriel Boric en materia de subvenciones y aportes a las artes.

“A los colegas les ha dado por llorar. No hay que llorar (...) si no hay colegios, qué se va a estar pidiendo plata para obras de teatro, creo que es un despropósito. Yo hallo que son muy llorones, sí. Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado, no tiene por qué ser eso”, afirmó el protagonista del premiado filme “El conde”.

La respuesta del gremio a Jaime Vadell

Sus cuestionamientos fueron descartados de plano por el gremio de las Artes y Culturas, quienes en un comunicado al que tuvo acceso biobiochile.cl aseveraron que “de ser mantenidos por el Estado”, no seguirían viviendo “en precarias condiciones laborales”.

“Creemos importante señalar que el Estado tiene la responsabilidad de respetar el derecho y de generar acceso y desarrollo de la cultura y las artes, y que las demandas del sector poco tienen que ver con querer que este los mantenga, sino más bien con otorgar la dignidad mínima a sus trabajadores que no se encuentran en el reducido grupo de quienes cuentan con privilegios en un país profundamente centralista, segregador y desigual”, explicaron los más de 100 trabajadores dedicados al mundo cultural.

“Las condiciones de trabajo en el sector teatral se mantienen en la precariedad y muchos artistas están trabajando en negro”, prosiguieron.

Sobre el final de su comunicado insistieron en sus críticas al Gobierno, en el sentido que poco o nada han cumplido su promesa de campaña, en la que prometieron un aporte de 1% al gremio.

“El aporte del Estado al sector cultural se mantiene en el 0,4%, muy por debajo del 1% comprometido en el programa de Gobierno. El 2% para cultura de los gobiernos regionales para este 2024 estuvo a punto de ser omitido de la glosa, si no fuera por la gestión de las organizaciones culturales”, insistieron.