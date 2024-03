¿Lista para su regreso televisivo?: Aseguran que Tonka Tomicic va a grabar el capítulo piloto de un nuevo matinal

Quien alguna vez fue la animadora más importante de la televisión nacional, Tonka Tomicic, ahora se encuentra sin una casa televisiva ni proyectos laborales confirmados. Ella decidió partir de Canal 13 después de 14 años de trabajo, y ver su imagen perjudicada por la involucración de su expareja, Marco Antonio López, alias Parived, en el Caso Relojes VIP.

No obstante, los rumores sobre una posible llegada a TV+, no se hicieron esperar. En el programa “Zona de estrellas”, el periodista Manu González señaló que “el primer proyecto que tendría en TV+, como su nueva casa televisiva, sería un misceláneo, una especie de magazine con diferentes contenidos, me dicen que no plenamente matinal”.

“A priori lo animaría sola, en compañía obviamente de una serie de invitados y con una serie de temáticas. Sería un programa franjeado, pero parece ser que no es la única propuesta que tendría en ese canal”, agregó el periodista español.

“Porque junto con ese programa magazine, llegaría un programa info-comercial”, destacó el periodista. Asimismo, reveló que “con la llegada de Tonka con estos dos proyectos se habla de unos 6 millones de pesos base”.

¿Qué plan tiene Tonka entre sus manos?

En el programa de farándula “Que te lo digo”, el periodista Sergio Rojas aseguró que la animadora va a grabar un nuevo piloto de un matinal en los estudios del canal La Red hoy al mediodía.

“Tonka Tomicic desembarcará en La Red junto a un equipo compuesto de productores audiovisuales, periodistas, camarógrafos, iluminación, maquillaje y vestuario, para grabar lo que podría ser el matinal de una señal televisiva abierta de nuestro país”, contó el comunicador, quien señaló que la animadora también será productora ejecutiva del programa.

Sobre a qué canal llegaría Tonka, el periodista señaló que “está en conversaciones avanzadas con TV+, pero tampoco se cierra a poder encontrar una fórmula económica para ponerlo en otro canal, porque me indican que TV+ no contaría con la solvencia suficiente”.

Con respecto a este costo económico que significa tener a Tomicic dentro de sus filas, Sergio Rojas afirmó que en TV+ se está barajando la posibilidad de que ella tenga “participación en los activos del canal”. De igual forma, Rojas teorizó que la animadora podría buscar el auspicio de marcas que le aumente directamente sus bonos.