¿Qué hará con sus 30 millones?: Belén Mora reveló en qué se gastará el premio de “Top Chef Vip”

Belén Mora logró encantar a los chefs y se convirtió en la flamante ganadora de la versión chilena de “Top Chef VIP”. Eso sí, no sólo se llevó el reconocimiento por ser la mejor aspirante del programa culinario sino que también obtuvo un premio de $30 millones para su bolsillo.

“Ay, no saben lo que significa esto para mí, es un sueño, yo sé que es súper cliché lo que voy a decir, pero es un sueño, estoy muy agradecida de que me hayan llamado para este proyecto”, fueron las primeras palabras de la comediante tras darse a conocer el triunfo.

En este contexto, es donde Belenaza reveló qué hará con el dinero que obtuvo gracias a su esfuerzo y perseverancia en la competencia gastronómica.

“Voy a pagar deudas y voy a guardar una colita para algo”, manifestó la comediante, quien también le dedicó el importante triunfo a su pareja, Toto Acuña.

“Si no fuera por su apañe, el apoyo, la contención y el amor que él me entrega, no podría haber estado acá. Te amo mi amor”, comentó, mandándole un mensaje al comediante.

El agradecimiento de Belén

Tras haber ganado la competencia, Belén decidió escribir unas tiernas palabras en su cuenta personal de Instagram, agradeciendo el apoyo y el cariño que le entregó el público durante estos 40 capítulos.

“Hermoso proceso. Rocky 1-2-3-4. Combos iban, combos venían. Lo más lindo es los que me firmaron mi chaqueta”, expresó, mostrando el delantal de cocina con varios escritos de parte de sus compañeros de espacio.

“Gracias a todxs. Me llevo cada letra en la sangre, Esto vale oro”, aseguró.

Acto seguido, nuevamente le escribió un mensaje a su pareja y padre de su hijo, enfatizando: “Toto, esto sin ti no existe. Cocinar con amor y métele color, a lo maldito”, cerró.