¿Se acabó la amistad?: Botota Fox aseguró que ya no confía en Chama

Al parecer la amistad entre Botota Fox y Alexandra Méndez llegó a su fin, y es que el transformista aseguró que está decepcionada de su amiga de “Tierra Brava”.

La confesión del comediante se dio luego de la intensa pelea que protagonizó con Daniela Aránguiz, en donde le sacó en cara las infidelidades de su expareja, Jorge Valdivia.

“Sé todo lo que pasó, Botota, todo lo sé”, fueron algunas de las palabras de la exchica Mekano contra Botota. Sin embargo, la respuesta del humorista dejó helados a todos los participantes: “No sabes todo, no tienes idea. Te engañaron 20 años, qué vas a creer aquí adentro”.

Las palabras de Botota

Tras este duro enfrentamiento, Pamela Díaz la encaró y le comentó que debe medir las palabras que le dice a sus compañeros puesto que sobrepasó un límite.

“Yo siento que no eres tú. Fuiste súper hiriente, no te das cuenta. Ayer con la Dany te fuiste al chancho, y ella no te hizo nada”, opinó “La Fiera”.

Por su parte, Botota intentó justificar su actitud asegurando que en estos momentos “estoy estresada, enrabiada. Me decepcionaron, y tenía tanta rabia… son muy envidiosos acá”, se justificó.

Más tarde, en una conversación con Fabio Agostini, el transformista confesó que su rabia en realidad era contra Chama: “Me ha decepcionado ella, porque ese día de la competencia individual dijo que yo sólo gané porque ella se cayó”, recordó el transformista sobre su amiga.

Por supuesto, el modelo español se sumó a sus palabras debido a la enemistad que existe con Alexandra desde las primeras semanas de encierro.

“Es mentirosa de cojo***. Es interesada. Si te ha decepcionado a ti, que te conoce de aquí nada más ¿me lo vas a decir a mí?”, le consultó, puesto que antes de “Tierra Brava” ellos eran mejor amigos.