“Me dolían algunos comentarios que ella hacía”: Jhonatan Mujica contó la firme sobre su actual relación con Pamela Díaz

Jhonatan Mujica se despidió a los besos de Pamela Díaz tras convertirse en el último eliminado de “Tierra Brava”. Sin embargo, su relación fuera del reality no es igual como se ve en pantalla, puesto que hace unos días comenzaron los rumores de un supuesto distanciamiento entre la pareja.

Ahora, esta información fue confirmada por el modelo en una conversación con La Cuarta, en donde reveló los detalles de este quiebre.

“Hoy en día estamos un poco distanciados, pero estamos bien en general. Toda nuestra vida estuvo en stand-by por meses, entonces al volver a reactivarla retomamos trabajos, eventos y todo esto. Y después de un par de semanas nos vimos varias veces, hablábamos todos los días y empezamos a darnos cuenta que por tema de tiempo y trabajo, no coincidíamos con los horarios. Eso generaba naturalmente ese pequeño picor, teníamos que cancelar nuestras citas por trabajo, y ya después de dos semanas sin vernos generó como una especie de roce entre nosotros, y dijimos ‘para que no se arruine todo, dejemos que fluya, dejemos que, si un día se da, nos juntamos y hablamos y nos vemos como siempre, pero no lo hagamos forzado’ ”, explicó Mujica al medio.

“Entonces ahí poco a poco nos fuimos distanciando... se dará en algún momento otra vez la oportunidad en la cual tendremos más tiempo y nos dediquemos otra vez a acercarnos con Pamela”.

Sobre si sus sentimientos son reales o solamente fueron partes del efecto encierro de Canal 13, Jhonatan comentó: “Sinceramente, viendo los capítulos, paso por mucho vaivén de sentimientos, hay momentos en que digo: “Uy, ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso?”, me dolían algunos comentarios que ella hacía y me dejaban picado. Y después salían los momentos en que nos arreglábamos y después estábamos juntos, qué besos para acá, qué besos para allá, qué bailar, qué cagarse de la risa, y ahí es cuando vuelvo a sonreír y me doy cuenta que sí hay un sentimiento por Pamela, sí hay química, sí hay algo, pero no sabemos exactamente qué es porque tampoco hemos indagado en eso. Hay cosas que uno siente, pero también hay cosas que uno fomenta o cree sentir por causa del encierro, como dices tú. Son dos cosas diferentes”, expuso.

Jhonatan Mujica y Pamela Díaz en Tierra Brava

Eso sí, enfatizó en que “pero afuera también tuvimos esa química, tuvimos eso lindo, mis sentimientos por Pamela, hablando por mí, son reales y de hecho aún están latentes. Me genera esa sonrisa y esas ganas de abrazarla y querer saber de ella. Lo que ella podría sentir no te podría decir porque llevamos un tiempito sin hablar tanto”, confesó el chico reality.

¿Se ve con una relación con Pamela?

Con respecto a si estaría dispuesto a entablar una relación más seria con “La Fiera”, Jhonatan aseguró que en estos momentos se encuentra buscando pareja puesto que sufrió mucho en su último vínculo.

“Fue duro y me costó reencontrarme a mí mismo. Y quiero valerme por mí, esa fue una de las razones por las que mi hermano mandó un mensaje al reality que decía que le agradece a Fabio que me sacó un peso de encima, se refería al peso de la responsabilidad emocional que yo podría cargar con alguien”, sentenció.