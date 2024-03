¿Volverán las peleas de antología? Gala Caldirola anticipa el reencuentro con Oriana Marzoli y Luis Mateucci en “Ganar o Servir”: “Vivo en el presente”

La española Gala Caldirola fue confirmada durante la jornada de este viernes como una de las participantes que tendrá el nuevo reality show de Canal 13, “Ganar o Servir”, en el que se volverá a ver las caras con sus antiguos enemigos, Oriana Marzoli y Luis Mateucci.

Todo lo anterior porque hace unos años los tres participaron en el reality “Volverías con tu ex”, donde Oriana fue su principal enemiga luego de involucrarse brevemente con Luis Mateucci, mientras este todavía estaba con Oriana.

“Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero...” — Gala Caldirola

Sin embargo, y pese a todo ese pasado, Gala aseguró estar tranquila ante el inminente reencuentro. “Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero si Luis y Oriana me vienen al choque, para adelante no más. Si me la pude con ellos a los 23 años, con 31 me va a costar mucho menos aguantármelos”, aseguró en conversación con el sitio de Canal 13.

En tanto, ante la consulta de si escogería a Luis o a Oriana como sirviente en caso de que se dé así en la competencia, Gala optó por Oriana. “Escogería a Oriana, no a Luis. Es por respeto a Dani (Aránguiz), porque la conozco y me cae bien, y si entro en conflicto con Luis siento que de alguna manera entraré en conflicto con ella también”, indicó.

Gala entra soltera al reality: “Necesito mucho la piel”

La española además aseguró que entra totalmente soltera al reality show, señalando que “ya no soy la misma chica que era hace siete años, pero me gusta estar en pareja, creo mucho en el amor. Estoy soltera, soy intensa y necesito mucho la piel”.

Finalmente, la nueva participante de “Ganar o Servir” apuntó que “lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo (...) Tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí”, señaló.