Kike Morandé se refirió a su lugar actual en el mundo televisivo: “Encuentro razón que Copano sea más atractivo que yo”

El año pasado se vivió el regreso del animador Kike Morandé a la palestra del mundo del espectáculo nacional. El comunicador que una vez comandó exitosos programas chilenos como “Viva el lunes” y “Morandé con compañía”, estuvo alejado de los medios después del término de este último programa.

Él llevó propuestas de programas a diversos canales de televisión, y mantuvo conversaciones con Canal 13, pero nada se concretó, ya que le dijeron que “no era un rostro”. Una aparición en el podcast de Willy Sabor trajo a Kike de nuevo a la palestra, y tomó este impulso para estrenar su propio programa de entrevistas en su canal de Youtube.

Él ha tenido ilustres invitados como Pamela Díaz, Álvaro Salas, Ivette Vergara, Felipe Izquierdo, entre otros. La última de ellos, la actriz y comediante, Renata Bravo, quien estaba sumamente interesada en el presente de su antiguo jefe. Ella comenzó preguntándole qué hace en su día a día.

“Todos los días tengo qué hacer, porque sigo haciendo cosas y no pienso dejar de hacer. Tengo proyectos nuevos, estoy en el campo metiéndome en las frambuesas, si Dios quiere”, señaló.

Su lugar en la pantalla chica

Esto llevó a Bravo a consultarle por qué sigue en las comunicaciones. “Es como enviciante, fue mío por tanto tiempo que no lo quise cortar de una manera abrupta abrupta (...) No me quiero separar de gente que tuve tanto tiempo que ver. Acabo de llevar a unos 20, 25 entrevistados y es como volver al rato que estábamos juntos cuando hacías la cantidad de idioteces que hacías en ‘Morandé', que eran requete contra divertidas”, confesó.

Posteriormente, Kike habló sobre el programa de humor que estrenó Mega animado por Fabrizio Copano, “El Antídoto”, en donde trabaja mucha gente con la que él también se relacionó profesionalmente. “Es una lástima, no me pico, yo encuentro razón que Copano sea más atractivo que yo hoy, él tiene no sé cuántos años menos. Es una cara nueva, llega a gente más nueva”

“Yo no puedo decir ‘que vuelva el Kike’. No, el Kike ya fue, ya tuvo su época y su gente. Hoy el Kike es un buen convidado para un programa”, señaló. Si es que volvería a un programa de conversación, Morandé lo descartó debido a que intentó tener su espacio, pero dijo “fui a todos los canales, y no quepo ni en el estacionamiento”.

Finalmente, Kike Morandé señaló que la pasó muy bien en la radio durante su época con Nicolás Larraín, pero ya no podría hacerlo debido a que prefiere estar más tiempo en el campo.