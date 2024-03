“Lo que a mí me hizo es un acoso”: Ignacia Michelson recordó el reprochable actuar de Miguelito durante una fiesta

El participante de “Tierra Brava”, Miguelito, ha acumulado diversas críticas por su actuar histórico con las mujeres. Esto comenzó después de la exhibición de su comportamiento en el reality de Canal 13, en el cual se vivieron diversos acercamientos inapropiados con las mujeres del encierro, el más infame, el beso sin el consentimiento que le dio a Fran Undurraga.

Una de las mujeres de la farándula que habló en contra del excomediante de “Morandé con compañía” fue Ignacia Michelson, quien contó una historia que involucra a Miguelito. Ella en el programa “Zona de estrellas” relató que el comediante habría transgredido un límite con ella durante una fiesta.

“A mí me pasó una incidencia con este personaje en Bloom, una disco en Viña, fue como por el Festival, ahora en febrero. Bueno, estaba el hombre ahí bailando con una mirada así como seductora, pero eso no es todo. Después un amigo va y me dice: ‘Oye Nacha, cuidado, bájate el vestido’”, relató, de acuerdo a lo consignado por Página 7.

“Yo andaba con un vestido más o menos cortito y tenía al hombre debajo de la falda. Claro, uno lo ve como chistoso porque es bajito, no importa. Pero qué pasa si hubiera sido un hombre de mi estatura o más alto, claro, ahí voy y le saco la…”, aseguró.

“Después dije: ‘Debería haberle pegado una patada’. Obvio, me sentí mal, porque estaba ahí como mirando, fue incómodo… siento que él usa su estatura para su conveniencia”, cerró.

“Nadie se puede tapar los ojos...”

Durante su participación en el programa de La Red, “Caja de Pandora”, Ignacia nuevamente fue consultada por este incidente. “Me molestó, eso es lo que pasa con Miguelito, uno lo ve tan pequeño”, partió comentando la chica reality, quien después se cuestionó por haber aguantado este ultraje.

“Yo estaba en una fiesta y él apareció ahí (debajo de su falda). Un amigo me avisa, lo miro para atrás y me bajo la falda y sigo”, recordó.

“Aquí no hay malos entendidos, es más que evidente, nadie se puede tapar los ojos, él tiene actitudes que no tiene que tener, es así de sencillo. Él es un adulto y no tiene por qué acosar, lo que a mí me hizo es un acoso”, declaró Ignacia Michelson.