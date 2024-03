Daniela Aránguiz se confesó con Botota Fox tras fuerte pelea: “Tengo clarísimo que soy la más gorreada de Chile”

Daniela Aránguiz arregló sus problemas con Botota Fox en “Tierra Brava”, y mientras estaban en plena reconciliación la rostro de la farándula realizó una impactante afirmación con respecto a cómo la ve la gente tras su mediática y polémica relación con Jorge Valdivia.

Cabe recordar que hace un par de días que la expanelista de “Zona de Estrellas” con el transformista protagonizaron una fuerte discusión dentro del encierro de Canal 13, en donde esta última se refirió a su compañera de encierro con fuertes palabras en relación a su tóxico romance con el exjugador de Colo Colo.

“No sabes todo, no tienes idea. Te engañaron 20 años, qué vas a creer aquí adentro”, fueron algunas de las palabras de la Botota, quien causó bastantes ronchas en sus compañeros por lo fuerte de su comentario.

“En cinco segundos te hago pico afuera, ten cuidado nomás. Yo no le tengo miedo a la tele”, le respondió Aránguiz en aquella ocasión.

Arreglaron los problemas

Ahora, en el episodio estreno del reality de Canal 13, se ve como Daniela y Botota tuvieron una sincera conversación con respecto al gran conflicto e intentaron hacer las paces.

“Me da lo mismo lo que me dijiste porque es verdad, no voy a defender a un h… que me gorreó toda la vida, tengo clarísimo que soy la más gorreada de Chile y no me duele”, declaró de entrada Aránguiz. “Lo tengo superado, pero lo que me dolió es que me lo dijeras tú”, le explicó.

Finalmente, Botota intentó justificar su comportamiento y aseguró que no pensó en sus palabras, que está arrepentida por la situación.

“Perdóname. Es lo primero que se me vino a la mente, llego y lo digo. Venía como loca, no sé qué hueá. Creo que tengo que hacer un mea culpa”, manifestó Botota, posteriormente se dieron un abrazo para dejar el conflicto atrás.

“Que me lo diga alguien que yo quiero me duele, yo he sido buena onda contigo”, le comentó Daniela.