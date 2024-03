“Está en avanzadas conversaciones”: Aseguran que Faloon Larraguibel estaría lista para reality de Canal 13

El próximo 31 de marzo Faloon Larraguibel estaría viajando a Perú para ingresar al próximo reality de Canal 13 ¿Ganar o servir?, que se grabará en el país vecino, en reemplazo de Tierra Brava.

Así lo contaron fuentes al interior de la casa televisiva a Publimetro, asegurando que la exanimadora de Zona Latina, “está en avanzadas conversaciones” para integrarse al equipo, donde ya están confirmados Botota Fox, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Naya Fácil y Gala Caldirola.

Además, aclararon que el llamado a Faloon surgió meses atrás y no fue a raíz de la violencia intrafamiliar que sufrió que sufrió de parte de su marido Jean Paul Pineda, quien fue detenido y formalizado tras golpearla al interior de su domicilio.

“Vienen hace meses las conversaciones, antes de lo que pasó con Pineda”, aseguraron.

“Crecimiento y aprendizaje”

Días atrás, Faloon se refirió a la renuncia al canal de cable, lugar donde estuvo durante más de una década.

“Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina. Quiero decir que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho a lo largo de 10 años”, admitió.

“Siento que debo empezar nuevos desafíos, debo cerrar ciclos, debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente. Da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje”, explicó la animadora de 35 años.

Con una mirada hacia el futuro y cargada de gratitud, Faloon expresó su aprecio hacia Zona Latina y sus compañeros, así como también hacia el programa Sabores, el cual llevará consigo en su corazón y alma.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la carrera de Faloon Larraguibel, quien se muestra lista para explorar horizontes y enfrentar los desafíos que el destino le depare.

Fue solo ayer que Faloon también contestó a las palabras de apoyo que le envió su ex pololo #KarolLucero. “Yo creo que es uno más de los muchos mensajes que me han llegado”, comenzó diciendo Faloon con respecto a los dichos del exPokemon de Yingo.

“No quiero, quizás, detenerme simplemente en él, quien envió ese mensaje, sino que es un mensaje que se comparte con mucha gente, que al final, esto no debería pasarle a nadie”.