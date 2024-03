Naya Fácil dejó atrás a la “facilona”: la influencer se compró un lujoso auto

Tras realizar una nueva rifa y sortear a su “facilona”, Naya Fácil decidió adquirir un nuevo vehículo y esta vez se fue por un lujoso auto 4x4.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió que durante la jornada de este jueves fue a retirar su nuevo transporte: “Una Jeepeta que va con mi personalidad”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Hola mis facilines, está si es máquina... Me compré una jeepeta y aquí andamos”, expresó feliz Naya mediante las historias de la plataforma, dando a conocer que su nuevo vehículo trae doble cambio, que no siente los lomos de toro y que “ahora voy a pasar por todos lados”.

La nueva adquisición de Naya es un Jeep Wrangler, modelo Rubicon color verde musgo, cuyo valor es de $65.990.000 millones de pesos, con un versión más económica por un precio de $56.990.000. Eso sí, la camioneta no se quedará de ese tono, puesto que la influencer aseguró que lo cambiará de la misma forma que lo hizo con su antiguo vehículo, que era rosado.

Asimismo, blindará sus vidrios para evitar cualquier ataque desde afuera debido a que hace un par de semanas, previa a su coronación como Embajadora de Viña del Mar, Naya fue víctima un asalto en la comuna de La Florida, donde los delincuentes la amenazaron con armas y se llevaron algunas de sus pertenencias.

Naya Fácil | Instagram

La nueva participante de “Ganar o Servir”

Eso sí, la influencer manejará solamente un par de días su nueva adquisición y es que faltan solamente un par de semanas para que Naya viaje a Perú para ser parte del nuevo reality de Canal 13, “Ganar o Servir”.

“Tenía ganas de llegar a un proyecto en televisión y esto me motivó mucho. Más allá del mundo digital, en donde tengo a mis ‘Facilines’, quería una experiencia nueva… ¡y aquí estoy! Lista y dispuesta para esta aventura y para que las personas me conozcan cómo soy, porque hay mucho prejuicio sobre Naya Fácil y quiero que puedan ver la evolución que he tenido en el tiempo”, expresó la nueva chica reality ante su encierro.

Asimismo, aseguró que: “Creo que se van a encontrar con una Naya igual de divertida que antes, pero más madura y que ve la vida de una forma positiva”, cerró.