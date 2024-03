Cantante perdió el trabajo por ir a Got Talent Chile pero no logró convencer al jurado: “Yo dije que este momento lo iba a aprovechar”

Dos jóvenes cantantes llegaron hasta Got Talent Chile en búsqueda de una oportunidad para demostrar su talento. Bajo el nombre de “Flow de Dúo”, decidieron arriesgarlo todo con su propuesta de música urbana. Exequiel y John, son los integrantes del dúo, y quienes apostaron por mostrar “la otra cara del flaite”, desafiando los estereotipos y revelando la lucha diaria por alcanzar sus sueños.

“El flaite que trabaja, el que lucha por su familia. La delincuencia no es solo el único camino que hay en las poblaciones, eso es mentira”, señaló uno de los integrantes. “Yo vengo de la calle, de la droga. Luchen por sus sueños, vivan sus metas, nunca se den por vencidos porque Dios existe”, agregó su compañero.

En ese sentido, uno de los jóvenes reveló una particular situación previo al programa: “Tenemos la confianza de que esto nos puede sacar de lo que estábamos destinados (…) yo perdí hasta la pega ahora por esta oportunidad. Yo dije que este momento lo iba a aprovechar y en el trabajo no me estaban dando permiso, así que quedé sin pega nomás”, relató.

Con su canción “Se enamoró de un flaite”, el dúo ofreció una perspectiva fresca y alegre, desafiando las convenciones y transmitiendo un mensaje de esperanza y resiliencia. “Tenemos el concepto de que las penas de amor no son solo para llorar, también se pueden bacilar”, explicaron. Sin embargo, a pesar de su talento innegable y su mensaje inspirador, Flow de Dúo no logró convencer completamente al exigente jurado de “Got Talent Chile”.

Aunque Francisco Reyes brindó su apoyo con un “sí” alentador, Antonio Vodanovic, Leonor Varela y Diana Bolocco no vieron en ellos el potencial suficiente para avanzar en la competencia.

Pese a la desalentadora decisión del jurado, el dúo expresó que su camino no se detiene y continuarán buscando las oportunidades.

Revisa el momento aquí.