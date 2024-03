Combos iban...: Paul Vásquez responde con furia a irónicas disculpas de Luis Slimming tras chiste en Viña

El humorista Paul Vásquez respondió de vuelta a las irónicas disculpas que emitió Luis Slimming por el chiste que realizó en el Festival de Viña del Mar contra el exDinamita Show, recordando su pasado con las drogas.

Fue en el programa Zona de Estrellas, donde El Flaco quiso zanjar la polémica y lo mandó con viento fresco a lavarse la raj...

Así, con esas palabras dio a entender que no quiere saber más del tema ni de su colega, luego que Slimming criticara que el alcalde de Marchihue, a quien también usó en su rutina, tuviera más humor que el propio comediante.

En un escueto mensaje, Vásquez le mandó a decir “que se vaya lavar bien la raja el cul..... No estoy ni por al lado, de verdad que no estoy ni por al lado”, señaló, devolviendo el combo a las burlescas disculpas que emitió Slimming en su programa El sentido del humor.

Las disculpas de Slimming

“Sorry, Paul, no debí… Tú dices que eres el único que puede webiarse con eso y en eso te encuentro razón. Es tu historia, tú puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto, yo pensé que tenía el permiso pero no lo tenía, me equivoqué”, agregó.

Ante eso, Luis comentó que lo de los $800 mil pesos era información que él mismo confesó, y mostraron el video en el cual Paul reveló esta información. “A lo mejor piensa él que yo de verdad estoy afirmando que él jalaba dos líneas por horas (...) Era un chiste, no sé si cachas esos chistes. Me imagino que sí porque es humorista. Me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde, como al alcalde de Marchigüe lo traté de borracho y se cagó de la risa”, continuó Luis.

Su compañero de podcast le consultó si es que con esto se da por cerrada la controversia, y él respondió que “yo invito al ‘Flaco’ al ‘Entre broma y broma’ para que conversemos, hablemos con la verdad acá, o puede seguir hablando otras cosas por plata en otro lado”, lo que despertó las risas de sus compañeros.

“Me da lata porque lo considero un héroe y de verdad es hacer chistes de la gente que admiro, pero claro a él le molestó. En ‘El Purgatorio’ me dijo que le diera, pero bueno filo. No le gustó, sorry, se acabó el tema”, zanjó.