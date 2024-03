Daniela Aránguiz reveló cuál fue el maltrato que Maite Orsini le habría dado a sus hijos con Jorge Valdivia

La teleserie entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini está lejos de terminar. Un nuevo capítulo se empezó a escribir la semana pasada, cuando Valdivia se vio junto a la diputada en “Día Mundial sin Carne”, asistiendo a un curso de cocina vegana.

Pero bueno, Aránguiz ahí atenta a las redes sociales, explotó y lanzó un fuerte dardo, uno contra su exmarido y otro, contra su nueva pareja.

“Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados. Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente” dijo de entrada la ex pareja del Mago valdivia.

“Es una pena ya que también fui una hija abandonada por mi padre. También es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos como lo que pasó en este caso, me da mucha pena como se ríen de la gente. Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, finalizó Aránguiz.

¿Qué hizo Maite Orsini con los hijos de Jorge Valdivia?

En el programa ‘Que te lo digo’, Sergio Rojas aseguró que “lo que la Daniela dice es que son displicentes. A mí lo que me dijo es que han compartido en la playa Jorge, los hijos que tiene con Daniela y Maite (...) lo que a mí me cuenta, es que Maite habría sido displicente con sus hijos, que los hijos de pronto, iban a abrir el refrigerador y Maite tenía conductas como ‘no, ¿por qué no me pides permiso?’. Entendiendo que la casa era arrendada por Jorge y que además, lo que correspondería que el papá verdad, en esta tormentosa relación le dijera a los niños ‘es muy tarde niños, mañana comerán’ o ‘vayan a acostarse porque estamos compartiendo entre adultos’, pero entiendo que eso es lo que molesta a Daniela”.

“Ella siente que la Maite promueve tanto las causas infantiles, qué cómo en este caso no trataría bien a los hijos de Daniela con Jorge por un lado, y por otro lado tampoco le diría a Jorge ‘paga la pensión, oye los cabros chicos tiene que pagar colegio, tienen que comer’”, dijo el periodista.