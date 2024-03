Gonzalo Egas es el nuevo confirmado en “¿Ganar o Servir?”: “Me encuentro pleno para la competencia, creo que estoy en mi mejor momento”

Durante la jornada de este miércoles, Canal 13 dio a conocer la identidad de otro rostro confirmado para su nuevo reality show, “¿Ganar o Servir?”, que es nada menos que Gonzalo Egas, un personaje conocido por ser altamente competitivo y que fue semifinalista de “1810″.

Recordadas son sus competencias y habilidades físicas, por lo que al ser fichado como uno de los 16 participantes del nuevo programa de telerrealidad, Gonzalo Egas aseguró estar mejor preparado que antes para enfrentar los desafíos que se le impongan en el programa.

“Tengo 48 años, no 29, pero me encuentro bien, pleno para la competencia. De hecho, creo que estoy en mi mejor momento (...) Yo entreno todos los días, voy 7 veces a la semana al gimnasio. Cuando voy 6 pienso que fui muy poco. Para mí es una rutina de la vida diaria. También hago artes marciales, un poco de box, de lucha, de artes marciales mixtas. Sé que puedo pegarme 25 minutos de lucha y estoy bien”, aseguró Egas.

Gonzalo Egas: “Me quedé con la espina clavada de 1810″

Gonzalo Egas fue presentado en el matinal “Tu Día”, donde además indicó que “me quedé con la espina clavada de ‘1810′, y espero poder ganar nuevamente. Me habían llamado antes a otros realities, pero ahora sí me gustó la propuesta”.

Además indicó que su motivación para entrar a “¿Ganar o Servir?” es reencontrarse con antiguos compañeros. “Me dio ganas de entrar el ver la gente que estaba, porque con ‘Coca’ tengo muy buena onda, Luis Mateucci me parece competitivo y buen líder, a Pangal lo conozco también y es un gran deportista. Hay competidores muy fuertes y entretenidos, así que va a estar bueno el encierro”, dijo.

Gonzalo Egas Egas se suma a los participantes de "Ganar o Servir"

Egas aseguró que no siente presión por el liderazgo y que entra “en modo zen”

Con tantos hombres fuertes en el encierro, Gonzalo Egas dijo no sentir presión de convertirse en líder. “Aprendí que los liderazgos se ejercen, no se buscan. Personalmente, para mí ser líder o no, no me mueve la aguja en nada. Si no me toca capitanear, mejor, menos responsabilidad y corro libre”, indicó.

Gonzalo Egas aseguró que entra “en modo zen” a la competencia y que tampoco se cierra a encontrar el amor, ya que está soltero.

De hecho, añadió que no se quiere hacer problemas por nada. “Estoy en modo zen, la convivencia no va a ser tema para mí. Mientras se respeten mínimos comunes, como que no me jodan mientras duermo, o la comida. Pero la tolerancia está de mi parte, no es como antes, que era más estricto con ciertas cosas. Estoy más relajado, para mí esto es algo divertido, quiero pasarlo bien, disfrutar, competir, y que cuando termine el programa mis compañeros digan que fui buena onda, y yo pueda decir lo mismo de ellos”.

Más aún, entra soltero, por lo que tampoco descarta encontrar el amor en el encierro, como le ocurrió en “1810″ con Andrea Dellacasa. “Lo que me interesa son las competencias, no voy a encontrar el amor en el reality. Pero estoy soltero y, como en todo lugar, uno no sabe lo que puede pasar”, dice el también ex de Wilma González, puntualizando que su hijo Noah es otra motivación para ingresar.