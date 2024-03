Ver la vida de los famosos conviviendo las 24 horas hace 200 años, ya sea como señores llenos de privilegios o como sirvientes de sus adversarios, es la propuesta del nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, que verá la luz durante abril de este año y que poco a poco ha ido confirmando a sus 16 participantes.

Así, al lanzar la propuesta, Canal 13 confirmó también que la conducción nuevamente estará a cargo de Karla Constant y Sergio Lagos, los mismos que llevan años frente a este tipo de formato y que actualmente conducen “Tierra Brava” en la misma señal, agregando que tal como ocurre con ese programa, se grabará en Perú.

Sergio Lagos y Karla Constant serán los animadores del nuevo reality que prepara Canal 13. Fuente: Cedida.

Así, los 16 participantes llegarán hasta ese país para encerrarse y vivir la experiencia de retroceder en el tiempo y competir por mantener los privilegios o servir a sus compañeros.

Quiénes son los 16 participantes de “¿Ganar o Servir?”

Los primeros dos confirmados como participantes en el reality de Canal 13 fueron Naya Fácil y Botota Fox. La primera, una influencer que tiene más de 2 millones doscientos mil seguidores en Instagram y que aseguró que “más allá del mundo digital, en donde tengo a mis ‘Facilines’, quería una experiencia nueva… ¡y aquí estoy! Lista y dispuesta para esta aventura”.

En tanto, Botota Fox actualmente está en pantalla en “Tierra Brava”, y tras ser confirmada aseguró que “estoy contenta de que se me abran nuevas puertas y espero hacerlo bien. En ‘Tierra Brava’ me encontré conmigo mismo y me sirvió de terapia. Ahora, en cambio, ya no tengo que encontrarme, y sólo quiero pasarla bien siendo Botota”.

Naya Fácil y Botota Fox Fuente: Instagram

Los primeros confirmados

Con el pasar de los días también se confirmó al exfutbolista Coca Mendoza como parte del espacio, quien indicó que “mi motivación es reivindicar a las figuras icónicas de los realities, las mismas que han entrado a ‘Tierra Brava’, porque los hemos visto menospreciados. Yo soy el último héroe del siglo XXI y conmigo no va a ser así”.

A él luego se sumó Luis Mateucci, quien tal como Botota Fox se repetirá el plato de forma consecutiva tras estar en “Tierra Brava”, quien pese a tener el dilema de su relación con Daniela Aránguiz aseguró que “tenía ganas de entrar a otro reality porque me gusta estar en realities, lo paso bien, lo disfruto, lo valoro. Estar en realities es algo que me hace feliz, me llena más que las otras cosas que hago. Yo no sé si podría tener un trabajo de lunes a viernes, esto es lo más cercano a estar en una oficina”.

Luis Mateucci y Pangal Andrade

También está confirmado Pangal Andrade, quien señalo que siente la “presión” de tener que ganar el reality tras haber triunfado en “Año 0″. “Es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar, porque voy a competir con pendejos, cabros mucho más chicos, y puede ser que entre y que me vuelen la r***”, dijo al ser confirmado.

En tanto, la producción también anunció hace unos días a Blue Mary, cantante y exlocutora radial que quiere conocer más personas y ampliar su público. “Amo la radio, pero estoy en un momento en mi vida en que tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas, darme la oportunidad de jugar”, indicó.

¿El regreso del “team Oriana” y “team Gala”?

Punto aparte fue la confirmación de Oriana Marzoli y Gala Caldirola a los participantes del espacio, dos mujeres fuertes que anticipan con solo nombrarlas que el reality estará lleno de tensión y opiniones diferentes.

“No me gusta estar ni en granjas podridas ni en cosas antiguas, quiero poder usar mis tacones. Si me tengo que disfrazar de María Antonieta lo hago, pero quiero tener el pelo bonito, no quiero entrar a sufrir. De antemano le dije a producción que el traje más bonito tiene que ser el mío”, dijo de entrada Oriana.

gala caldirola

Por su parte, Gala aseguró que sus conflictos con Oriana y Luis Mateucci quedaron atrás, pero de igual manera aseguró que se defenderá si debe hacerlo. “Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero si Luis y Oriana me vienen al choque, para adelante no más. Si me la pude con ellos a los 23 años, con 31 me va a costar mucho menos aguantármelos”, indicó la española.

Faloon Larraguibel también se sumó al reality

Además está confirmada la comunicadora Faloon Larraguibel, en la palestra por haber sido hace poco víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, quien al llegar al reality indicó que “creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy. Quiero volver a encontrar a esa Faloon que fui”.

Faloon Larraguibel. Fuente: Instagram @ganaroservir.

En el grupo de participantes también está el desconocido modelo español Alejandro Pérez, quien dijo que buscará la amistad de Oriana. “A Oriana la conozco por los realities que ha hecho en España. En Chile sé que ella es como una reina. Sé que Oriana es muy diferente a mí, pero los polos opuestos se pueden llevar bien, y sería bueno lograr una hermandad de la hostia con ella”, dijo.

Todavía falta conocer quiénes serán los demás participantes que se sumarán a Naya Fácil, Botota Fox, Coca Mendoza, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Blue Mary, Oriana Marzoli, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel y Alejandro Pérez en el reality “¿Ganar o Servir?”.