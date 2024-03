Ya dijo que es “team Oriana”: quién es Alejandro Pérez, el desconocido “mister Madrid” que fue confirmado como participante de “¿Ganar o Servir?”

Asegurando que buscará la amistad de Oriana Marzoli, llega Alejandro Pérez Moro, quien es el nuevo participante confirmado del reality show de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”, anunciado durante la jornada de este martes junto a la comunicadora Faloon Larraguibel.

El nuevo y desconocido participante del nuevo reality que se estrena en abril por Canal 13, aseguró que conoce a Oriana y que buscará llevarse bien con ella.

“A Oriana la conozco por los realities que ha hecho en España. En Chile sé que ella es como una reina. Sé que Oriana es muy diferente a mí, pero los polos opuestos se pueden llevar bien, y sería bueno lograr una hermandad de la hostia con ella”, aseguró.

Alejandro Pérez Moro El concursante fue confirmado este martes por Canal 13. (Canal 13)

Quién es el desconocido nuevo participante de “¿Ganar o Servir?”

Alejandro Pérez Moro tiene 30 años, es un modelo español que en 2021 fue elegido mister Madrid y compitió para ser Mister España, y tras trabajar para marcas como Zara, dos años después debutó en el género reality en “La isla de las tentaciones”, donde entró junto con su pareja, la Miss Galicia, Laura Boado.

“Fui el más querido de ese reality porque me porté muy bien. Nunca he puesto los cuernos a nadie, estuve encerrado con diez mujeres y no caí en la tentación, porque en ese momento estaba mi pareja en mi cabeza. Fue una experiencia dura, pero me llevé todo el cariño de España, hoy voy por la calle y me dan gracias por haber enseñado valores a los niños”, aseguró el modelo que ahora está asegura estar “soltero y disponible”.

El nuevo concursante aseguró que llegará al reality “soltero y disponible”

“Si conozco a alguien que me llame la atención, lógicamente yo me voy a dejar llevar, y voy a ser fiel a lo que sienta. Antes era más ‘golfete’, ahora me tiene que cuadrar la persona, debe haber una conexión más real, y sólo me dejo llevar si alguien me aporta y me cuadra”, añadió el nuevo concursante de “¿Ganar o Servir?”.

El español sabe que es el más desconocido del reality, pero indicó que eso no le complica en lo absoluto. “Yo voy a hacer lo que sienta, me da igual quiénes son, porque voy a ser el más desconocido de la casa. Si metéis a Messi y a Cristiano y me tengo que llevar mal con ellos, me voy a llevar mal. Si salgo con diez amigos, diez amigos, si salgo con uno, con uno, y yo voy a disfrutar eso y a darlo todo igual”, puntualizó.