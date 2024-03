“Creo que este reality va a ser una terapia para mí”: Faloon Larraguibel es confirmada como participante de “¿Ganar o Servir?” de Canal 13

“Si no me atrevía ahora, no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí”, con estas palabras la comunicadora de 35 años, Faloon Larraguibel comentó su llegada como participante al nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, programa que se estrenará en abril y en el que los concursantes serán expuestos a una realidad que “retrocederá en el tiempo” cerca de 200 años.

En la experiencia, los concursantes a los que ahora se suma Faloon Larraguibel, tendrán que decidir mediante distintas competencias quiénes tendrán el rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos quienes deban atender al resto dentro de una casona.

Faloon Larraguibel. Fuente: Instagram @ganaroservir.

Faloon Larraguibel ha estado durante las últimas semanas en las noticias debido a que protagonizó un fuerte episodio de violencia intrafamiliar de parte de su expareja, el futbolista Jean Paul Pineda, con quien tiene tres hijos, hecho tras el cual renunció al programa que tenía en el canal de cable Zona Latina para participar del reality show de Canal 13.

Faloon Larraguibel: “Es la primera vez que voy a participar en un reality”

En ese sentido, señaló que “creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy. Quiero volver a encontrar a esa Faloon que fui, porque he estado tanto tiempo preocupándome de otras personas, que uno se olvida. Hace mucho rato que no pienso en mí, debo ponerme en primer lugar, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien”.

En cuanto a la participación en las competencias, Faloon agregó que se siente perfectamente preparada porque “la verdad es que he entrenado años, me encanta el ejercicio, me encanta el gimnasio, así que me siento muy bien preparada”.

“Es la primera vez que voy a participar en un reality. Tengo las mejores expectativas, quiero este tiempo para mí”. — Faloon Larraguibel

Esta es la primera vez que la exchica Yingo está en un reality show que implica encerrarse, por lo que apuntó que “es la primera vez que voy a participar en un reality, de verdad que tengo las mejores expectativas, quiero pasarlo bien, quiero tener este momento para mí, para estar completamente sola, aislada, siento que lo necesito, y creo que me va a servir mucho para volver a encontrarme conmigo misma”.

Revisa el video con el que se presentó a Faloon Larraguibel: