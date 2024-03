“Mis hijos fueron mis héroes”: Faloon Larraguibel reaparece en su programa de TV tras agresión de Jean Paul Pineda y reconoce sentir “vergüenza”

“Mis hijos fueron mis héroes, mi JP fue mi héroe”, con estas palabras la conductora de televisión, Faloon Larraguibel se reintegró al matinal “Sabores” de Zona Latina este lunes, donde relató los duros momentos que ha vivido tras la agresión de su expareja, el futbolista Jean Paul Pineda con quien tiene tres hijos, y quien se encuentra con orden de alejamiento tras ser formalizado por violencia intrafamiliar.

Faloon Larraguibel se refirió a lo ocurrido durante los primeros momentos del programa, luego que Hugo Valencia le diera la bienvenida con emotivas palabras. “Sin duda nos gustaría darle la bienvenida en otras circunstancias, en los últimos dias la prensa ha destacado y ha informado sobre un episodio de violencia intrafamiliar en el que ue protagonista nuestra compañera, hoy ha regresado, Faloon estás en tu casa”, dijo Valencia, mientras ella sonreía con evidente emoción y los ojos llenos de lágrimas.

“A una mujer golpeada le da vergüenza”

“Han sido días súper duros, he estado tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, me han apoyado y han estado siempre más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé? Es más duro, entonces han estado ahí acompañando, abrazando, más que preguntar”, dijo Faloon Larraguibel al tomar la palabra por primera vez después de lo ocurrido.

En su retorno, Faloon apuntó a que su relato pueda ayudar a que otras mujeres puedan tomar fuerza y salir del círculo de violencia que las rodea.

“Me han llegado muchos mensajes, en redes sociales, siento mucho ese cariño, ese apoyo, ese sentir que no estás sola en esto porque uno tiende a alejarse por miedo, por vergüenza, porque a una mujer golpeada le da vergüenza, le da vergüenza, cosa que en verdad a uno no deberia darle porque no fui yo la culpable”, indicó Faloon.

Faloon Larraguibel La conductora retomó su trabajo este lunes

“Mi hijo fue mi héroe”

En ese sentido agregó que “obviamente no soy la única a la que le ha pasado esto, por dependencia económica no puede salir de ese lugar, son muchos los casos a esas mujeres mucha fuerza también, porque a todas nos pasa en algún momento se va a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven, apóyense en la familia, para mí, mis hijos fueron mis héroes, mi JP fue mi héroe”.

Sobre sus hijos, la conductora de televisión apuntó que “en mi caso fue aguantar tanto por mis hijos, estábamos separados eso sí desde el año pasado, no compartiamos la casa, pero nunca quise que mis hijos estuvieran lejos de su papá, yo lo tratabaa de incluir en las actividades que hacía con mis hijos para qe no se perdiera actividades de estar con los niños y llegó este momento. No sé si logró comprender que se había terminado eso”.

“No es algo reciente, que terrible tener que llegar a esta circunstancia a un episodio tan grave para uno darse cuenta que no estás bien en el lugar donde estás, mas allá de llegar a la violencia física hay que preocuparse mucho de cómo te sientes en una relacion, la violencia psicológica, esos son los primeros indicios”, puntualizó Faloon tras relatar lo que ha vivido estos días.

Recuerda que si eres víctima de violencia intrafamiliar o de género, puedes pedir ayuda o denunciar de forma gratuita y anónima en el teléfono 1455 del Ministerio de la Mujer.

Revisa aquí la declaración de Faloon: