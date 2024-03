Llegada de Faloon Larraguibel a “Ganar o Servir”: Usuarios critican su decisión mientras que otros apoyan su nuevo desafío en la TV

Durante la jornada de este martes, se confirmó la llegada de Faloon Larraguibel al nuevo reality de Canal 13 llamado “Ganar o Servir” provocando varias reacciones de los cibernautas en las redes sociales, puesto que algunos apoyaron su nuevo desafío en televisión y otros criticando su decisión.

Cabe recordar que la exrostro de Zona Latina protagonizó una delicada situación con su expareja, el futbolista Jean Paul Pineda, tras una denuncia por violencia intrafamiliar.

“Uno tiende a alejarse por miedo, por vergüenza, porque a una mujer golpeada le da vergüenza, le da vergüenza, cosa que en verdad a uno no debería darle porque no fui yo la culpable (...) Obviamente no soy la única a la que le ha pasado esto, por dependencia económica no puede salir de ese lugar, son muchos los casos a esas mujeres mucha fuerza también, porque a todas nos pasa en algún momento se va a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven, apóyense en la familia, para mí, mis hijos fueron mis héroes, mi JP fue mi héroe”, fueron algunas de las palabras de la comunicadora sobre aquella situación.

El nuevo camino de Faloon

Tras su renuncia al matinal de Zona Latina, Faloon decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera televisiva e ingresar al reality de Canal 13.

“Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencontrarse con la persona que soy”, comentó la exchica Yingo.

Este hecho generó un intenso debate en las redes sociales, en donde algunos usuarios apoyaron la decisión Larraguibel de seguir en pantalla.

“Que bueno, de seguro el tipo no la dejaba hacer este tipo de actividades. Estoy segura que es una decisión que tomó demostrando su libertad me alegro mucho.¡A brillar!”; “Ella está pensando en el futuro de sus hijos y el de ella misma, ojalá pueda lograr éso y su sanidad mental”; “Todos critican, pero debe generar para mantener su vida y a sus hijos”; “Todos dicen que pena sus hijos, de seguro ella los dejará con alguien de confianza y que le entreguen mucho amor a sus hijos. Y ellos estarán orgullosos de ver a su Mamá disfrutar y sonreír”; fueron algunos de los comentarios.

Mientras tanto, otros criticaron su actuar frente a la delicada situación familiar que está atravesando.

“La peor decisión, tener problemas familiares a meterse a un encierro para salir con problemas mentales y lo peor es perder una estabilidad económica”; “Pucha que pena por sus hijos, ya que en este momento tan difícil que están pasando ella es la contención más grande”; ”Los rumores eran ciertos … Pucha que pena, esos hijos que vieron todo y no sé. Yo soy madre y estaría al lado de ellos en estos momentos”; criticaron los seguidores de “Ganar o Servir”.