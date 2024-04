Confirman a periodista Mariela Sotomayor como participante de “¿Ganar o Servir?”: “Estar desde la otra vereda va a ser súper loco”

“Soy la primera periodista de espectáculos que estará en un reality y por eso me lo tomo con mucha responsabilidad”, aseguró Mariela Sotomayor tras ser confirmada como una de las 16 figuras que participará en el nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, el que se grabará en Perú y que saldrá al aire durante este mes.

En ese sentido, la periodista que ya se encuentra en el vecino país junto al resto de los participantes, indicó a Canal 13 que “estoy acostumbrada a perseguir a los que están en los realities, fui millones de veces a hacer plantones afuera de los lugares donde se grababan, nos metíamos a la mala, averiguábamos quiénes eran los ganadores y todas esas cosas. Perseguí millones de veces a los chicos reality, así que estar desde la otra vereda va a ser súper loco. Espero ser una buena representante de mis colegas periodistas”.

Mariela Sotomayor La periodista es parte del reality Ganar o Servir (Canal 13)

En “¿Ganar o Servir?”, Mariela Sotomayor vivirá la experiencia que plantea el juego, de retroceder 200 años en el tiempo y vivir tomando un rol de señora con grandes beneficios o de ser quien tenga que atender a sus compañeros dentro de una casona, lo que será determinado a través de diversas competencias.

“No entreno hace muchos años, mi único entrenamiento es cuando subo las escaleras de mi casa, que está pegada al cerro, con las cosas del pedido del supermercado. Igual creo que tengo mucha fuerza y soy muy todo terreno. Mi mayor problema es la orientación, me cuesta identificar la izquierda y la derecha, por eso no manejo. Por eso, me falta deporte, y me interesa en este reality lograr entrenar mi cuerpo, ponerle la coronación final a los cambios positivos que he logrado hacer con mi imagen”, señaló sobre las competencias que tendrá que enfrentar.

Mariela quiere ser una de las “copuchentas” del reality

En tanto, sobre su personalidad y la convivencia con el resto de los participantes del reality, Mariela Sotomayor indicó que sin duda espera ser una de las “copuchentas” del encierro.

“Me encantaría juntarme con mis compañeros a copuchar tantas historias que cada uno tiene. Eso es el aporte de la farándula, empatizar con la gente de sus casas que siempre están viviendo cosas que les pasan a los famosos, pero les pasan a ellos también. Además, soy fanática de la limpieza, me gusta mucho reírme, soy bien maternal, y me gusta entregar conocimientos, especialmente tips de rejuvenecimiento y de belleza”, añadió.

La periodista reconoció además que entrará al reality tras pasar unos meses muy duros, por lo que lo considera una especie de “desintoxicación” del exterior.

“He sufrido mucho los últimos meses (...) Eso me hace sentir que tengo más fuerza, más tolerancia y que nada es absoluto”. — Mariela Sotomayor, periodista de espectáculos.

“He sufrido mucho estos últimos meses. Viví mi separación, cambio de casa con mis hijos, toda una reformulación de mi vida y de las cosas que yo creía. Como que ya ni me duelen tanto las cosas, como que quedé curtida. Eso me hace sentir que tengo más fuerza, más tolerancia y que nada es absoluto y con nada se acaba el mundo. También he aprendido que es una tontera tratar de controlarlo todo, porque hay cosas que vienen de afuera que tú no puedes controlar”, dijo.

Finalmente apuntó que “me lo tomo como un detox de muchas cosas extenuantes de mi vida, de una vida muy estresante. Es una manera de abstraerme un poco del mundo, mirarlo desde afuera y enfocarme de repente en otras cosas y vivir una experiencia nueva. Estar en un reality show es un experimento social y una oportunidad que muy pocas personas en el mundo pueden vivir, y yo voy a tratar de sacar lo mejor de eso”, puntualizó la periodista.