Mateucci vuelve a encerrarse en un reality con el dilema de acabar su relación con Daniela Aránguiz: “No quiere que entre siendo su novio”

Mientras en pantalla su figura actualmente es parte esencial de los últimos episodios del reality “Tierra Brava”, el argentino Luis Mateucci ya se alista en tiempo real para un nuevo encierro en lo que será el próximo programa de telerrealidad de Canal 13.

“¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, el futuro proyecto televisivo de la señal propiedad de Andrónico Luksic donde el transandino fue confirmado junto a la influencer Naya Fácil, el transformista Botota Fox, el deportista extremo Pangal Andrade y el exfutbolista Gabriel “Coca” Mendoza.

Las dudas de Luis Mateucci

Una apuesta que Mateucci valora positivamente, ya que “tenía ganas de entrar a otro reality”, pero que lo tiene realmente conflictuado luego de la postura que tomó su actual pareja, Daniela Aránguiz, quien asume que un nuevo ingreso de su pololo pondrá fin a su relación sentimental.

“Los realities tienden a confundir emociones, por eso tener una pareja afuera es difícil”, explica el argentino en conversación con la señal televisiva, donde insiste en que “ahora es más difícil que cuando entré a ‘Tierra Brava’, porque estamos más comprometidos que antes con Dany”.

Con todo, y pese a su entusiasmo inicial, Mateucci no pierde las esperanzas de mantener su romance con la exparticipante de Mekano y compañera de ruta en el actual reality del 13.

“La idea de mi parte es no entrar peleado con ella antes de entrar, porque la amo, pero ella no quiere que yo entre siendo su novio, para no hacerla sufrir tanto”, explica.

“Estamos decidiéndolo todavía, no lo tenemos claro. De todos modos, son los sentimientos de ella los que están en juego. Entonces haremos lo que ella diga al final”, confiesa Luis, quien ya se ve compitiendo en el próximo programa del canal privado.

“Tenía ganas de entrar a otro reality porque me gusta estar en realities, lo paso bien, lo disfruto, lo valoro. Estar en realities es algo que me hace feliz, me llena más que las otras cosas que hago. Yo no sé si podría tener un trabajo de lunes a viernes, esto es lo más cercano a estar en una oficina y que un jefe me dé órdenes, en este caso Karlita (Constant) y Sergio (Lagos). Además, siento que me tiran muy buena onda en redes sociales, la gente quiere que yo vuelva”, cuenta.

“Por más que esta vez la tenga más difícil, yo siempre entro pensando en ganar, no sólo en competir. Me gusta mucho que la gente me valore como líder, y me gustaría llegar a la final”, puntualiza Mateucci.

“Para mí los realities tienen que mezclar competencia con convivencia, por eso es tan importante tener personajes que te den material. Y en ese sentido, me gustaría más que entrara una Oriana (Marzoli), una Naya Fácil o un Junior Playboy en vez de, por ejemplo, un Pedro Astorga, que puede ser el mejor competidor y seguramente si entra va a ganar, pero que no da nada de contenido”, cerró.