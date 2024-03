Pangal Andrade y su confirmado arribo a nuevo reality de Canal 13: “Es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar”

Con la promesa de dar lo mejor, pero avisando desde ya que a sus 38 años su cuerpo ya no es el mismo de cuando ganó sin apelaciones el reality “Año 0″, Pangal Andrade asegura que en su retorno al formato de programas de telerrealidad, con su presencia confirmada en “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, ofrecerá lo mejor de sí para intentar vencer en el nuevo espacio de Canal 13.

Andrade es el quinto rostro anunciado por la señal televisiva de cara a su nuevo proyecto, donde compartirá estancia con el argentino Luis Mateucci, la influencer Naya Fácil, el exfutbolista Gabriel “Coca” Mendoza, y el transformista Botota Fox.

No he parado de hacer deporte nunca, me siento en muy buen estado, y de repente me empezó a picar el bichito de entrar a un reality de nuevo — Pangal Andrade

El regreso de Pangal a Canal 13

“Es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar, porque voy a competir con pendejos, cabros mucho más chicos, y puede ser que entre y que me vuelen la r***”, reconoce de entrada el sobrino de Ricardo Astorga y primo del también deportista extremo, Pedro Astorga, quien de todos modos asegura a Canal 13 que “no he parado de hacer deporte nunca, me siento en muy buen estado”.

“De repente me empezó a picar el bichito de entrar a un reality de nuevo. Y vamos con todo, si no, pa’ qué”, agrega Pangal.

“Estoy en la crisis de los 40, lo noto en el cuerpo. Ahora cuando me lesiono no me recupero en dos semanas, sino en seis meses. También estoy más mañoso, más enojón, porque no me gusta que me lleven la contra. A mí o me caes bien o me caes mal, y tengo menos paciencia que antes, me molestan muchas cosas, como que alguien coma con la boca abierta o que meta ruido o que no deje dormir”, revela Andrade, quien no duda en aseverar que en este tipo de competencias televisivas “siempre digo que esto es un 60 por ciento mente y un 40 por ciento cuerpo, porque el que quiere, gana”.

“Me carga cuando en un equipo hay alguien débil y uno lo ayuda y lo quiere entrenar para que el equipo gane, pero él no está ni ahí. No soporto a los flojos, los que cuando estamos compitiendo saben que no son buenos, les ofreces ayuda, y no quieren. Si eres débil, quiero que te saques la cresta y que tengas ganas. Quiero ver a gente con mentalidad ganadora en mi equipo, no vale venir a pasarlo bien solamente”, finaliza.