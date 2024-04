Camila Recabarren tras ser confirmada como participante en nuevo reality “¿Ganar o Servir?”: “Voy dispuesta a disfrutarlo y a ganar”

Asegurando que “voy dispuesta a disfrutarlo” y que su objetivo es ganar, la ex Miss Chile, Camila Recabarren fue confirmada este martes como una de las 16 figuras participantes del nuevo reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”.

Camila Recabarren, es una conocedora del formato de telerrealidad ya que ha participado en otros dos programas similares; “Amor a prueba” (2014) –donde fue expulsada por mechonear a Eugenia Lemos- y “¿Volverías con tu ex?” (2016), donde llegó a la final junto a Joaquín Méndez.

Sin embargo, reconoció que ha pasado bastante tiempo desde entonces y ahora con 33 años y una hija de 10, aseguró que ha madurado y que está más tranquila, por lo que ve su participación en este reality show como una oportunidad de reunir recursos para irse a vivir fuera de Chile.

Camila Recabarren La ex Miss Chile es parte del nuevo reality de Canal 13. (Canal 13)

“En los realities anteriores yo estaba dolida con la vida, tenía muchos temas pendientes. Ahora ya no tengo tantos traumas, trato de estar más en el presente y de velar por mí. Creo que en ese momento podría haberlo disfrutado más, haberle sacado más provecho, y quizás hubiera ganado, pero me faltaba conciencia. Ahora voy dispuesta a disfrutarlo, cada segundo adentro me va a sacar y desconectar de todo lo que está afuera”, indicó la nueva participante de “¿Ganar o Servir?”.

En ese sentido añadió que “mi prioridad es ganar el reality. Yo creo que aquí no me va a ganar ninguna, tendrían que meter a alguien que compita tan fuerte como yo”.

Camila Recabarren y los planes que tiene para su vida

En cuanto a sus motivaciones para entrar al programa, Recabarren dijo que su idea es irse a vivir fuera de Chile, pero con un plan y con dinero ahorrado. “Ahora quiero irme con un colchón, y por eso entro a este reality. Con mi hija tenemos miles de proyectos, metas y sueños que cumplir. Quiero viajar fuera de Chile, irme a estudiar afuera, estudiar idiomas, estudiar joyería, quiero que la Isa estudie en colegios afuera. Quiero nutrirme y al menos hasta los 40 no parar, estudiar todo lo que se pueda”, aseguró.

Finalmente y en cuanto a las competencias, Camila Recabarren reconoció que “tengo una vida súper sana ahora, he estado haciendo mucho deporte, como básquetbol y raquetball. Antes era inconsciente, cuando vivía en Santiago era pura pega, no estaba preocupada de respirar, ni de comer bien, ni de la maternidad. Siento que ahora estoy más saludable, el deporte te lleva a esa disciplina y a ese orden”, confesó.