Árbitra Cindy Nahuelcoy es confirmada como participante en reality “¿Ganar o Servir?”: “Aunque amo el arbitraje, ya no puedo seguir con este amor tóxico”

Tras rechazar la opción de participar en “Tierra Brava” -y arrepentirse después- durante la jornada de este martes Canal 13 confirmó a la árbitra Cindy Nahuelcoy como una de las 16 participantes de su nuevo reality show, “¿Ganar o Servir?”, dando fuertes declaraciones antes de ingresar al encierro del programa en Perú, país donde se grabará el espacio.

En ese sentido, Cindy Nahuelcoy -que fue sancionada con 30 fechas sin arbitrar luego de hacer una acusación laboral que no pudo comprobar- contó lo mal que lo pasó tras recibir la sanción que la sacó del arbitraje profesional.

“Para mí el arbitraje era todo, y me lo quitaron. Estuve convertida en un trapo, yo pensaba en matarme para dejar de sentir pena. Me ahogaba, a veces me tenían que levantar, no podía caminar, lo veía todo nublado. Bajé 10 kilos y dormía todo el día”, recordó.

A lo anterior agregó que “aunque yo amo el arbitraje, decidí que ya no puedo seguir con este amor tóxico. Si no dejaba esto ahora, nunca lo voy a hacer”, reconoció, añadiendo que ese fue el motivo para aceptar esta vez ingresar a un reality.

“No acepté cuando me ofrecieron ‘Tierra Brava’, pero después me arrepentí, sentí que perdí una oportunidad. En el arbitraje siempre me sentí la oveja negra, sentía que me envidiaban, y entrar al reality es mi forma de mostrarles lo que puedo hacer. También quiero que mi jefe me vea en la tele después de que me quería sepultar, porque soy súper vengativa”, indicó.

Cindy Nahuelcoy: como en el arbitraje, “voy a conocer gente muy traicionera”

En cuanto a su participación en el reality de Canal 13, la árbitra indicó que “estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo. Además, sé que tengo más capacidad aeróbica que ellos, nunca en mi vida he perdido un ensacado, nunca he perdido una yincana. Por eso creo que podría llegar a una final”.

Cindy Nahuelcoy La árbitra se suma a las 16 figuras del reality show de Canal 13

Además, Cindy Nahuelcoy se refirió a su fama de enfrentar a jugadores conflictivos, lo que aseguró le servirá en el reality.

“A los jugadores los encaraba cuando me gritaban cosas. Yo no soy de buscar pelea, pero me parezco a la Daniela Aránguiz, porque soy muy frontal, chora y súper radical, voy con todo cuando peleo. Soy rencorosa a morir, peleo con alguien y nunca más le hablo. Nunca he llegado a lo físico, pero sí me pican las manos de rabia siempre. No me gusta la gente desleal ni la gente patuda, que toma tus cosas, que se mete en tu ropa”, señaló.

Finalmente, apuntó que “creo que en el reality me va a pasar lo mismo que en el arbitraje, voy a conocer a gente muy traicionera. Pero estoy preparada para eso”.