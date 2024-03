“Hasta acá llego”: Naya Fácil publicó un preocupante mensaje tras anunciar su renuncia a “¿Ganar o servir?”

Ayer por la noche, Naya Fácil anunció en sus redes sociales que renunciaba al reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”. Ella citó problemas con su salud mental, sacando a colación el diagnóstico que recibió en sus primeras sesiones de terapia psicológica, y que está muy contenta con el estado de su vida actualmente para entrar a un reality.

“Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo (...) No estoy para irme a encerrar, que me quiten mi teléfono, desconectarme, estoy viviendo una vida muy bacán afuera”, comenzó su descargo.

“Tengo el pasaje el sábado y tengo que dejar todo listo mi vida afuera como si me fuera a vivir a otro país, Me tiene más estresada que la mierda eso de andar corriendo no se me da. Yo ando a mi ritmo, eso de vivir bajo presión no es lo mío. No sé en qué momento se me ocurrió aceptar algo que no me siento bien”, agregó.

“Si no voy, me cobran una multa de $30 millones por lo bajo. Le dije a mi hermana ‘yo estoy dispuesta a pagar esa multa culi...’, no tengo porqué hacer algo de lo que no me siento tranquila”, aseguró la joven.

Las críticas que recibió Naya Fácil

La joven se llenó de críticas a través de redes sociales por haber renunciado al trabajo, la trataron de “irresponsable”, “inestable” e “inmadura”. Los seguidores de Naya recordaron otras situaciones en donde la joven ha renunciado por enfrentarse a las responsabilidades que demandan los tratos que ella firmó, tal como sucedió con el reality al cual ha negociado en numerosas ocasiones, incluso hace una semana.

“Me aburriste Naya Facil, haces más show que los políticos”; “Me cansó la Naya Fácil es una mina super irresponsable y eso mismo la va a matar como personaje, la gente se va aburrir de ella he irá perdiendo popularidad”; “Aburrete comadre, nadie te obligo a firmar un contrato para TV. Me caes bien, pero me apesta sus indecisiones pal rato, mañana va a cambiar de opinión”, escribieron usuarios de X (Twitter).

El preocupante mensaje

Al despertarse hoy día Naya Fácil comenzó sus reclamos, “me vienen a huevear a mi casa. No he podido dormir un puto día hasta tarde son las 12 del día, yo quería dormir hasta tarde. Mi hermana me ha venido a despertar de que está la cagada con mi celular, en el Insta. Qué me importa, acabo de decir que no me interesa lo que esté pasando, me da lo mismo. Quiero un día para mí en mi cama, cómo es tan difícil pedir esa huea”, partió.

La joven contó que su hermana la ha ido a despertar en varias ocasiones, ya que la han estado llamando debido a las declaraciones que dio anoche. “Me da lo mismo, quiero mi cama y nada más. Quiero mi vida, mi tranquilidad y quiero escoger que hoy día quiero estar acostada”, lanzó.

Naya se mostró molesta ya que “nadie respetaba su decisión”, su hermana intentó convencerla de que buscaran una solución al calvario, pero no estaba dispuesta a tranzar. “¿Saben qué siento? Que todo el mundo me quiere ver en el hospital, me quieren ver como antes, que yo termine hospitalizada (...) Siento que si yo no me hago algo, nadie me va a escuchar de que estoy mal”, señaló.

Finalmente, Naya Fácil escribió un preocupante texto en donde comentó que “Adiós que no se les olvide nunca que yo sí trate de pedir ayuda. Quedaré como cobarde quizás porque cuando lo hacen así quedas, o tal vez como valiente porque nunca me atreví a hacerlo más que ahora. Quédense felices hasta acá llego. Si nadie me cree, lo verán con sus ojos lo que siempre han querido ver. Adiós ‘facilines’ gracias por todo a lo largo de los años”. Posterior a esto, la joven archivó todas las imágenes de su Instagram, exceptuando la de su nuevo Jeep.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

