Jorge Valdivia defiende a ultranza a Maite Orsini y responde a fuertes acusaciones de Daniela Aránguiz

Una enfática respuesta entregó Jorge Valdivia a las acusaciones que realizara públicamente su exmujer, Daniela Aránguiz, acerca de eventuales malos tratos a sus hijos y en las cuales hizo parte a Maite Orsini.

Aránguiz tuvo un desahogo furioso en redes sociales al enterarse de que el “Mago” hacía gala de una actividad junto a su polola, la diputada de Revolución Democrática, en un taller de cocina vegana. Lanzó la fuerte acusación de dejar a sus hijos plantados. “Los deja esperando y los tiene completamente abandonados”, señaló.

La exchica “Mekano” también arremetió en contra de la nueva polola de su exmarido, sindicándola de “maltratar verbalmente” a sus pequeños. “Es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, indicó Aránguiz en una publicación en Instagram, que al poco rato borró. Este martes el exfutbolista alzó la voz respecto a las acusaciones mediante la difusión de un comunicado, según recoge La Cuarta.

“Lamento tener que llevar a lo público aspectos de mi vida privada, pero no puedo permitir que se intente enlodar no sólo mi imagen pública sino principalmente mi relación con mis hijos. En el último tiempo he debido enfrentar una inexplicable violencia por rehacer mi vida de pareja, pero más grave aún es que se involucre a mis hijos en esto. Aclaro que jamás abandonaría ni expondría a mis hijos”, inició sus palabras el exseleccionado nacional.

Relación sana, cordial y respetuosa

Asimismo, enarboló una tajante defensa de su actual pareja, desmintiendo que haya maltratado a los niños. “Desde el tiempo que conozco a Maite he sido testigo de su compromiso con las infancias, su trabajo y trato con niños, niñas y adolescentes y mis hijos no han sido la excepción”, aseguró.

“Su relación con ellos es sana, cordial y respetuosa. Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, sin fundamentos e injustas para su persona. Espero sobre todo por el bien de mis hijos que este tipo de situaciones se detengan aquí”, añadió Valdivia.

Para confirmar sus afirmaciones, la abogada del comentarista deportivo, Caludia Rodríguez, consignó que “según el régimen comunicacional que está aprobado judicialmente, al padre no le correspondía estar a cargo de los niños el fin de semana del 15 al 17 de marzo”.