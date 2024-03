¡La verdad salió a la luz!: Diana Bolocco reveló el motivo detrás del audio sobre supuesta separación de Cristián Sánchez

Durante esta semana, las redes sociales explotaron tras la viralización de un audio en donde se escuchaba a Diana Bolocco hablando sobre su relación con Cristián Sánchez, dando a entender que estaban pasando por una crisis de pareja.

“Estoy un poco chata. Ya le he dado hartas vueltas y nunca es tarde para cambiar. Sobre todo si es por algo mejor. La decisión la estamos tomando juntos...si no funciona, no funciona nomás. Lo que me pasa en el fondo es que ya no tengo confianza...y todos los días pasa algo, es desgastante y lo que más necesito ahora es estabilidad. Ay hueona, no sé. Qué difícil”, fueron las palabras de la animadora.

La aclaración de Diana

Tras el revuelo que causó y las diversas opiniones de los cibernautas, Diana Bolocco salió a aclarar la situación mediante un video en su cuenta de Instagram.

“Hola a todos, cómo están? He decidido hacer este video para aclarar algunas cosas, algunos rumores que han surgido a raíz de un audio mío de WhatsApp que se filtró”, comenzó diciendo la animadora de CHV, añadiendo tensión al registro.

“Y bueno, les quiero contar que junto a Cristián hemos decidido... Cambiarnos y contratar la fibra WI-FI Entel, porque es lejos la mejor de todas”, continuó, dando razón a muchas teorías que salieron en las redes sociales sobre que el audio era parte de una publicidad puesto que se notaba bastante pautadas las palabras de Diana.

Asimismo, en la descripción del video, Diana escribió: “Esto es lo único que diré por ahora... para los mal pensados”, expresó.

Claramente, los usuarios de la plataforma reaccionaron a la aclaración: “Me comí la tremenda publicidad”; “Que buena campaña publicitaria. Apelando al interés colectivo llamado cahuín”; “Les hicieron el cuento del tío”; “Lo que me alegra de esto es que jamás existió la mala amiga de Diana que filtró un audio tan personal”; “Chemimare y una pensando que se iban del país!”, fueron algunos comentarios en el video.