Willy Sabor cuenta más detalles de su salida de la radio: “No lo estaba pasando bien”

Hace un par de semanas, Willy Sabor dio a conocer su decisión de retirarse definitivamente de la radio tras 27 años trabajando en el medio de comunicación.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador escribió: “Feliz porque viví los mejores momentos de ella, conocí gente maravillosa. Desde pequeño acompañaba a mi papá a dejar sus discos de vinilo a las diferentes emisoras y conocí a los más grandes locutores y voces comerciales de la historia radial de Chile”, fueron algunas de sus palabras en la plataforma.

Eso sí, ahora reveló los motivos detrás de este cambio en su vida, los cuales tienen relación con que ya no era lo mismo y tenía ganas de enfocarse en sus otros proyectos.

Las declaraciones de Willy

Durante su invitación al programa “Todo va a estar bien” de Eduardo de la Iglesia, el locutor radial comentó que después de la muerte de su padre “siento que está al lado mío y él me pavimentó este camino”.

“Tomé la decisión de dejar la radio porque no lo estaba pasando bien, porque tenía que actualizarme. Viví los mejores años de la televisión y de la radio, donde no había nada más. Llegué a la radio en el momento preciso, llegué a los primeros lugares, pero hay que actualizarse porque hay toda una generación que no escucha radio y no ve televisión”, aseguró en el espacio de Vía X.

Asimismo, aseguró que este se trata de un tema que hay que analizar puesto que aunque “la televisión no se va a morir, tampoco la radio, pero la gente escucha otras plataformas”.

Cabe recordar que Willy Sabor está dedicado de lleno al programa “Es la hora de tu podcast”, el cual es subido de manera semanal a las plataformas de Spotify y YouTube. Asimismo, en abril se estrenará “Diana con Sabor”, espacio que tendrá audiencia en vivo desde La Diana.