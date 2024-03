“Yo entro a ganar para poder comprarme una casa”: Faloon Larraguibel se sinceró sobre su ingreso a “Ganar o Servir”

Hace algunos días se confirmó la llegada de Faloon Larraguibel al nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o servir?” luego de su renuncia al matinal “Sabores” de Zona Latina, donde se desempeñaba como animadora hace 10 años.

Su ingreso no dejó de sorprender, ya que se da en medio de la formalización de su expareja Jean Paul Pineda por violencia intrafamiliar en contra de Larraguibel. Fue el 8 de marzo que el futbolista fue detenido, luego de que uno de sus hijos pidiera ayuda al conserje del edificio tras ver las agresiones perpetradas por su padre en contra de su mamá.

Su motivos para ingresar a “Ganar o Servir”

En conversación con LUN, Faloon se sinceró sobre sus razones para ingresar a la nueva producción de Canal 13. “Puede sonar paradójico, pero ese episodio me ayudó a sacar valentía para tomar decisiones”, partió señalando la comunicadora.

“Siento que la vida me zamarreó, me pegó tan fuerte que me hizo cambiar; dejar todo eso que venía acumulando en una mochila por nueve años. Me dije no puedo seguir así y agarré vuelo con este episodio de violencia. Me siento valiente, capaz de tomar decisiones. Quiero cerrar ciclos y si es necesario empezar de más abajo, lo hago porque descubrí que soy valiente”, agregó, en relación a su llegada a “¿Ganar o Servir?”.

Además, sorprendió al revelar la importante razón que la motivó a entrar al reality: “Quiero volver a reencantarme conmigo, volver a ser quien era yo antes de tanto dolor o saber quién soy ahora. Estoy con ganas de hacer esto porque lo necesito”. Tras esto agregó: “hay algo muy importante: yo entro a competir y a ganar para poder comprarme una casa. Ese es mi único fin y salir del departamento donde estamos (que es de Pineda)”.

Su relación con JP Pineda

En ese sentido, Larraguibel compartió en detalles algunos complejos episodios que vivió durante su relación con Jean Paul Pineda, asegurando que “llevaba mucho tiempo aguantando, remando sola, tratando de sacar adelante esto”.

“Esta decisión de salir de Zona Latina la tenía pensada desde el año pasado, si no me atrevía era porque estaba con miedo y no tenía otra oferta. Seguía marcando el paso, estaba cerrada a todo, con miedo de todo, de atreverme y tampoco podía porque estaba anulada”, recordó.

Sobre estos dichos explicó que: “Me sentía en una cárcel, muerta de miedo de lo que podía pasar en la casa y sin poder arrancar. No podía salir porque hasta al supermercado iba él. Tenía que dar explicaciones por todo, por mi ropa, por con quién hablaba y eso es lo mínimo que pasé en estos nueve años. Me había olvidado de mi”.

Finalmente la exanimadora de “Sabores” explicó que se encuentra recibiendo apoyo psicológico, al igual que sus hijos, además reveló que en el reality le permitirán contar con terapia online.