Javiera Contador reconoce inesperado apoyo tras su revés en el Festival de Viña: “He ido a comprar a negocios y no me quieren cobrar”

Javiera Contador reveló que este último mes, luego de su frustrada presentación en el Festival de Viña del Mar, ha recibido variadas muestras de apoyo en su cotidiano andar, algunas de ellas tan impensadas como las de dueños de negocios que “no me quieren cobrar”.

La actriz recordó en conversación con un medio de circulación nacional que si bien lo pasó mal tras su show en la Quinta Vergara, debido al adverso público que encontró luego de la presentación de Andrea Bocelli, las muestras de apoyo y contención familiar le han permitido regresar a los escenarios “tan rápido después de eso”.

Yo esos gestos los recibo con un amor profundo. Al principio, como estaba más llorona, cada vez que me pasaba algo así me ponía a llorar. Ahora ya lo voy asimilando mejor — Javiera Contador

El apoyo para Javiera Contador

“Después de Viña me he encontrado con una suerte de profundo amor, de mucho cariño, y yo lo recibo porque también ha sido súper bonito. Creo que si no hubiera sentido ese nivel de cariño, seguramente no hubiera empezado a trabajar tan rápido después de eso porque uno queda apaleado”, señaló en lun.com.

Tanta ha sido la comprensión y contención que ha recibido de gente desconocida, que Contador resume la buena onda en gestos tan generosos como los de algunos dueños de locales donde ha ido a comprar estas semanas.

“En mis redes sociales, en todas partes he recibido apoyo. Con decirte que he ido a negocios y no me quieren cobrar. Me dicen: ‘No, si usted la pasó muy mal, no, no se preocupe’. Me ha pasado muchas veces, en restaurantes me ha pasado. En idas a masajes, comprando productos”, confesó.

“El otro día, a la entrada de un parque me dijeron: ‘No, no le podemos cobrar porque usted la pasó muy mal’. Yo esos gestos los recibo con un amor profundo. Al principio, como estaba más llorona, cada vez que me pasaba algo así me ponía a llorar. Ahora ya lo voy asimilando mejor”, reconoce la comediante, quien asegura que ese sentimiento hacia ella se extiende a sus redes sociales.

“Si yo te mostrara mis mensajes, es que son muchos, muchos. Y ahí hay puro cariño”, cuenta. “Siento que la gente me ve como si fuera una amiga que le pasó algo malo, algo penca en la pega, difícil, duro. Y he descubierto que eso tampoco es gratuito, sino que es algo que una ha construido por mucho tiempo, con dedicación y amor. Me pone feliz que eso quede”, agrega.

“No se derrumba la carrera completa por tener un mal paso”, finalizó.